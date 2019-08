Stralsund

Eine nette Idee hatten da einige Stralsunder Segler: Bevor Dirk Zöllner und André Gensicke am Donnerstagabend in der ausverkauften Kulturkirche in Stralsund als Duo Infernale das Publikum begeisterten und nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen durften, konnten sie mal ganz anders entspannen. Stralsunder Freunde der Musiker organisierten einen kleinen Segeltörn. Und so ging es am Mittwoch bis vor die Außenküste von Hiddensee. Den Zöllnern hat’s gefallen, und nach unseren Informationen sind sie auch nicht seekrank geworden...

Ines Sommer