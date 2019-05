Stralsund

106 Beamte der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund haben in der vergangenen Woche Baustellen und Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern überprüft. Wie ein Sprecher des Amtes mitteilte, gab es in 73 Fällen Anhaltspunkte für Verstöße. Dabei handelte es sich unter anderem um Nichtzahlung des Mindestlohns (25 Fälle), Sozialversicherungsbetrug (24), fehlende Arbeits- beziehungsweise Aufenthaltsgenehmigungen (11). Die Auswertung der Überprüfungen dauert noch an. In einigen Fällen schließt sich eine Geschäftsunterlagenprüfung an. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse ergänzen die bisherigen Informationen der Personenbefragungen.

Jens-Peter Woldt