Stralsund

Nähern sich Besucher dem Gehege der Polarwölfe im Stralsunder Zoo, können sie seit einigen Tagen ein Planschen hören, als würde eine Schaar Kinder sich am Ostseestrand in die Fluten stürzen. Nur statt der Kinderstimmen ertönt ab und an ein Bellen. Wer der Sache auf den Grund und einmal ums Polarwolfsgehege geht, entdeckt die Ursache: Die Tiere nutzen ihr neues Wasserbecken. Oder modern ausgedrückt: Sie chillen im Pool.

Die Idee für eine Badestelle im Wolfsgehege hätten die Tierpfleger schon länger gehabt, aber die Umsetzung aus eigener Kraft sei dann doch eine Nummer zu groß gewesen, meint Heidemarie Suckow. Sie ist Vorsitzende der Zoofreunde Stralsund. „Ein engagiertes Mitglied aus dem Förderverein hatte ein ganz großes Herz für unsere Wölfe und fand Verbündete, die nicht nur Ihr Herz, sondern auch ihren Geldbeutel öffneten und an die Zoofreunde Stralsund für den Bau einer Wasserstelle im Wolfsgehege gespendet haben“, formuliert sie. Damit war die erste Hürde genommen.

Fürs Anlegen des Pools musste zunächst die Baustelle abgesperrt werden, damit sich die Arbeiter und die Wölfe nicht zu nahe kommen. Die Tiefbauer der Firma TVS übernahmen dann auch noch einen Teil der Kosten. Ein großes, aber nicht sehr tiefes Betonbecken nah am Zaun ist es dann geworden. „Es wird von vielen großen Steinen eingerahmt, damit die Polarwölfe nicht auf die Idee kommen, zusätzlich ein eigenes Loch darunter zu buddeln“, erklärt Suckow. Eine Pumpe sorge für den ständigen Austausch des Wassers aus dem Mühlgraben und zurück. „Wer einmal gesehen hat, mit welcher Freude die Polarwölfe ihre neue Badestelle nutzen, gönnt es ihnen von ganzem Herzen.“

Freier Eintritt beim Landeszootag

Wer sich das Badevergnügen aus der Nähe anschauen möchte, kann dies beispielsweise am 30. Juli tun – am Landeszootag. Denn dann haben Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. Motto des Tages: „Kinder – Tiere – Bildung“. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr wird der Imkerverein im Bauerngarten über das Leben der Bienen und ihre Rolle im Naturkreislauf informieren. Der „Garten für alle“ kann besichtigt werden. Um 14.30 Uhr startet auf der Festwiese die Große Tiershow.

Kinder am beim Landeszootag am 30. Juli freien Eintritt und können bei einer Vorführung den „Mittwochsspinnern“ über die Schulter schauen. Quelle: Pressestelle der Stadt Stralsund

Auf dem Hof des Ackerbürgerhauses zeigen die „Mittwochsspinner“, wie die Wolle der Zooschafe mit dem Spinnrad und dem Webstuhl zu fertigen Produkten verarbeitet wird. Kinder können an einer Bastelstraße kreativ tätig werden und aus verschiedenen Materialien Tiere gestalten und mit nach Hause nehmen.

Der Zootag wird von der Landesregierung MV und dem Landeszooverband organisiert. Für 13 Uhr hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe (CDU), angekündigt.

Von Kai Lachmann