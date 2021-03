Zoo Stralsund bietet kleiner Fledermaus aus Peru eine neue Heimstatt

Stralsund

Am Grillhaus des Zoos Stralsund hat man einen der schönsten Blicke auf die eichenbesäumte Waldlichtung der Rothirsche. Nur wenige wissen, dass diese Anhöhe hohl ist. Im Hügelinneren befindet sich ein verwinkeltes Kellergemäuer. „Diese Bauweise hat System,“ so Zoodirektor Dr. Christoph Langner. “Der alte Hohlblockstein ist griffig und weist genug senkrechte Spalten auf. Hiermit bieten wir einen perfekten Überwinterungsort für Fledermäuse an.“

Insbesondere Fransen- und Wasserfledermäuse nutzen die senkrechten Spalten der frostfreien Höhle, um den Winter zu überstehen. Mit ihren vier bis sechs Zentimeter verkriechen sie sich so tief in die Mauerspalten, sodass Marder und andere Beutegreifer sie nicht erreichen können. Bei der diesjährigen Inaugenscheinnahme der Höhle konnten sieben der kleinen Wintergäste gezählt werden.

Kleine Lanzennase fühlt sich im Südamerikahaus wohl

Während die heimischen Fledermäuse, von den Besuchern meist unbemerkt, im Zoo Stralsund Quartier bezogen haben, sind exotisch Verwandte von ihnen im Südamerikahaus eingezogen. Einer der ehemaligen Schutzräume der Krallenaffen ist so umgestaltet worden, dass sich die Kleine Lanzennase hier wohlfühlen kann.

Dieser Vertreter der Fledermäuse ist nicht nur um ein Drittel größer als die heimischen Verwandten im Zoo, sondern hat auch ein grundverschiedenes Ernährungsverhalten. Bei ihr stehen sowohl Insekten als auch Früchte, Nektar und Pollen auf dem vielfältigen Speiseplan. Mit ihrer Vorliebe für Blütenpollen sorgen sie bei über 40 Pflanzenarten in ihrer Heimat für die Bestäubung der Blüten.

Echoortung mit der Lanze

Namensgebend ist ein lanzenförmiger Aufwuchs an der Nase. Dieser dient der Echoortung der Tiere. Da die Kleine Lanzennase in der Natur auch in Peru vorkommt, etwa im Gran Pajatén, dem größten Biosphärenreservat des Landes, ziehen sie als Botschafter ihrer Heimat in das Tropenhaus ein.

Mit Einzug der neuen Bewohner in ihr Quartier beginnt eine Trainingsphase für die Tiere. Denn der Zoo wird mit entsprechender Beleuchtung den Tag-/ Nachtrhythmus so anpassen, dass Besucher die nachtaktiven Säugetiere zu Öffnungszeiten des Zoos in Bewegung erleben können.

Zoodirektor freut sich auf Besucher, sobald Corona es zulässt

Die Umgestaltung des Südamerikahauses ist inzwischen so weit vorangeschritten, dass erste Tiere ihre Gehege beziehen können. Sobald die Coronasituation es zulässt, kann der Zoo Stralsund Besucherinnen und Besucher auf eine Reise ins Gran Pajatén einladen. „Auf diesen Tag freuen wir uns schon sehr“, so Zoodirektor Dr. Christoph Langner.

Von Jörg Mattern