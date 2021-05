Starkow

Nach langem, coronabedingten Warten öffnet der Pfarrgarten in Starkow wieder seine Türen für Gäste. Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag lädt das Café in der Backsteinscheune in Starkow zum Verweilen ein. Ab 13 Uhr heißt es dann wieder, frisch gebrühten Kaffee und selbst gebackenen Kuchen in der traumhaften Atmosphäre des Pfarrgartens zu genießen.

Gartengottesdienst mit Pastor Busse

Am Pfingstsonntag findet um 14 Uhr ein Gartengottesdienst mit Pastor Stefan Busse statt. Ab 15 Uhr gibt es unter dem Motto „Wer die Blume des Frühlings pflückt, versteht die glücklichste Kunst“ viel Interessantes rund um Pflanzen. Treffpunkt ist am Glockenstuhl neben der Backsteinbasilika Sankt Jürgen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Höhepunkt in diesem Jahr sind unter anderem das Gartenkonzert von „Harmonic Brass“ aus München am 10. Juli mit mediterranem Büffet, der Abend „Petticoatrock im flammenden Garten“ am 7. August und ein Zusatzkonzert von „Karussell“ am 14. August sowie der Auftritt der Wolgakosaken am 5. September.

Für alle Veranstaltungen sind jetzt schon Karten erhältlich unter Telefon 03832465692 oder unter bgg-starkow@gmx.de.

Von Ines Sommer