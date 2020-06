Zu diesen Gottesdiensten in und um Stralsund wird an diesem Wochenende eingeladen

Vorpommern

Am Sonntag laden wieder viele Gemeinden in Stralsund und Umgebung zu Gottesdiensten ein.

In der Lutherkirche wird um 10 Uhr zum Gottesdienst mit Pastor Reinhart Haack gerufen.

Pastor Albrecht Mantei wird um 10.30 Uhr in der Nikolaikirche predigen und auch in die Marienkirche lädt Pastor Christoph Lehnert am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst ein.

Pröpstin Helga Ruch leitet am Sonntag um 10.30 Uhr den Gottesdienst der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen in der Heilgeistkirche.

Wer am Gottesdienst in der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr teilnehmen möchte, der muss sich im Vorfeld online unter www.dreifaltigkeit-stralsund.de oder telefonisch unter 03831/29 20 42 dafür anmelden.

Um eine Anmeldung für die Gottesdienste am Sonntag um 10 Uhr und um 11.30 Uhr bittet auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Stralsund. Diese kann per E-Mail an email@baptisten-stralsund.de erfolgen.

Zu den Gottesdiensten der Gemeinde Franzburg-Richtenberg wird am Sonntag um 9 Uhr in die Kirche Richtenberg und um 10.30 Uhr in die Kirche Franzburg eingeladen.

Die Kirchengemeinde Prohn trifft sich am Sonntag um 10.30 Uhr in der Prohner Kirche.

In Steinhagen beginnt der Gottesdienst bereits um 9.30 Uhr. Auch in die Pütter Kirche lädt Pastor Stefan Busse um 9.30 Uhr zum Gottesdienst, um 11 Uhr wird dann in Velgast gepredigt.

Für alle Gottesdienste gelten die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln.

Von Miriam Weber