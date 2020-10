Zu gefährlich: Stralsunder Zoo bleibt wegen Sturm am Mittwoch geschlossen

Stralsund

Sturmtief „Gisela“ sorgt für Einschränkungen im Zoo Stralsund. Die Anlage kann nicht besucht werden. Der Zoo der Hansestadt bleibt am Mittwoch geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Meteorologen haben für den Tag starken Wind und eine Sturmflut angekündigt. In Vorpommern können sogar schwere Sturmböen an der Küste und auf den Inseln auftreten. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Zoo in Stralsund deshalb am Mittwoch geschlossen. Durch die Lage der Anlage im Wald sei ein sicherer Aufenthalt bei Sturm nicht gewährleistet, begründet die Stadtverwaltung die Entscheidung.

Von Oz