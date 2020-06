Zum 60. Geburtstag: Starkower Kirche zeigt Foto-Schätze von Bernd Tscheuschner

Starkow/Velgast

Das war doch mal eine coole Idee: Der Verein Backstein – Geist und Garten hat dem Velgaster Bernd Tscheuschner – Künstler, Fotograf, Sozial- und Jugendarbeiter, aber auch Mitgestalter des Velgaster Almanach und Herausgeber von Jahreskalendern – zum 60. Geburtstag eine Ausstellung geschenkt. Die erste für den Tausendsassa, und das dann auch noch als Heimspiel, denn Starkow gehört ja auch zur Gemeinde Velgast.

Künstlerisches Schaffen mit 3000 Bildern

„Ich hab mich riesig gefreut und war doch ganz schön aufgeregt. Sowas muss ja gut vorbereitet werden. Mein Fundus ist auf rund 3000 Bilder angewachsen. Da musste ich auswählen“, sagt Bernd Tscheuschner im OZ-Gespräch. 140 Bilder stehen nun quasi im Finale. Und alle nehmen die Betrachter mit auf eine Reise in die vielen Facetten des Lichtes.

Der Velgaster Bernd Tscheuschner ist fasziniert vom Licht und zeigt das auch in seinen Fotos. Quelle: Helmut Augustyniak

„Im Bunde mit dem Licht“ heißt deshalb die Ausstellung des Velgaster Fotografen, die in der Basilika St. Jürgens zu Starkow und in der dortigen Pfarrscheune gezeigt wird. 65 Gäste waren gekommen, um die Eröffnung von Bernd Tscheuschners erster Fotoausstellung mit zu erleben. Der Laudator, Dr. Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, stimmte die Anwesenden auf die auf sie zukommenden Eindrücke und Ansichten ein.

Die ersten Schnappschüsse als Vierjähriger mit Vaters „Smena“, ein Fotoapparat aus der Sowjetunion, endeten noch nicht wie gewünscht für Bernd und die Kamera. Der junge Fotograf ließ sich aber nicht beirren, mit diversen Fotoapparaten, meist geliehen, zog er los und belichtete so manche Filmrolle. Stolz ist er auf Fotos von den Weltfestspielen 1973, wo es ihm gelang, Angela Davis, Dean Reed und Luis Corvalan mit seiner „Beirette“ abzulichten. 1976 folgte dann eine Schlosserlehre in Leune.

Vom Lehrlingsgeld die erste Kamera gekauft

Von seinem ersten Lehrlingslohn legte sich Bernd eine EXA 1b für 167 DDR-Mark zu. Diese robuste Kamera begleitete ihn über drei Jahrzehnte. Heute setzt der Fotograf bei seinem Werkzeug auf Kompaktheit und Leichtigkeit – mit seiner „ Lumix“ hat er für sich das Richte gefunden. Viele Bilder der Ausstellung sind mit der „ Lumix“ entstanden.

Auf eine Bildbearbeitung hat Bernd Tscheuschner bei seinen Fotos weitgehend verzichtet. „Ich mag die Fotos, wie sie der Fotoapparat ausspuckt“, sagt der Velgaster. Seine Bildbearbeitung hat er im Kopf: das Sehen vor und beim Fotografieren. Wie es auch Laudator Michael Schirren treffend ausdrückte: „Die Fotografie kann uns helfen, den Augenblick wieder zu vergegenwärtigen, sich zu erinnern. Und sie kann etwas von dem Glück eines Momentes …oder etwas von den anderen Emotionen (Unglück, Trauer, Entsetzen) festhalten.“ Das Foto quasi als angehaltene Zeit.

Die angehaltene Zeit

Die Starkower Kirche bietet den passenden Rahmen für das Spiel mit Licht und Schatten. Quelle: Helmut Augustyniak

In Bernd Tscheuschners Fotos findet man das alles, angehaltene Zeit und bewegte Zeit. So zu sehen in der Ausstellung. Rechts eine Serie über die ehemalige und verlassene Fachschule für Obstbau in Seeburg, Sachsen-Anhalt, die Zeit ist hier stehengeblieben, einzig der Verfall schreitet voran. Links Bahnschienen und Impressionen von der alten Darßbahn im Bereich Bresewitz in Vorpommern, das Signal steht hier auf „Freie Fahrt“ in eine neue Ära der Darßbahn.

Im hellen Kirchenschiff sind die Landschaftsbilder vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu bewundern. Das Zusammenspiel zwischen Detail und Weite machen die Fotos interessant. So wie Bernd Tscheuschner den Blick schweifen lässt, muss es auch der Besucher tun, um etwas zu entdecken, ansonsten würden ihm die Fotos entgehen, die sich in Nischen verstecken oder sich über ihm an der Decke befinden. Die Bilder von der und über die Starkower Kirche hängen übrigens in der Pfarrscheune. Das wurde vom 60-Jährigen bewusst so arrangiert, um die Aufmerksamkeit auf die Motive zu erhöhen.

Tscheuschner ist ein Multitalent

Dr. Michael Schirren hielt die Laudatio für Bernd Tscheuschner. Quelle: Helmut Augustyniak

Man könnte noch viel von den Arbeiten des Velgaster Multitalents Bernd Tscheuschner berichten, unter anderem malt er, stellt Linolschnitte her und hat sich erfolgreich als Heraldiker, das Velgaster Wappen stammt aus seiner Feder, versucht. Er ist ein Macher, er gestaltet mit, engagiert sich –und bleibt doch bescheiden. Am besten ist es, Sie schauen selbst vorbei, betrachten die Originale in der Starkower Basilika und in der Starkower Pfarrscheune – am Wochenende geht das übrigens auch bei Kaffee und Kuchen.

Die Fotos von Bernd Tscheuschner sind bis zum 10. Oktober 2020 in Starkow zu sehen. „Nehmen wir uns also Zeit für den festgehaltenen Augenblick im Foto – hier kann jeder sein Bild finden“, findet Michael Schirren.

