„Zum Verlieben“: Erste Bilder zeigen, wie schön das „Kurhaus Sellin“ werden soll

Sellin/Stralsund

Das Hotel „Kurhaus Sellin“ ist ein Prestige-Projekt der Primus Immobilien AG. Erste spektakuläre Entwürfe zeigen, wie schön der Neubau am Ende der Selliner Wilhelmstraße aussehen soll. Auch Details von der möglichen Inneneinrichtung werden in dieser Galerie sichtbar. Einige der Animationen zieren bereits die Baustelle in Sellin. Immer wieder bleiben davor Urlauber stehen. „Zum Verlieben“, kommentierte die Bilder eine Frau, als Primus-Chef Klaus Prokorb eine Führung durch die Baugrube gab. Die OZ wünscht viel Spaß bei dem exklusiven Einblick:

2019 wurde das alte Kurhaus geschlossen

Das Hotel „Kurhaus Sellin“ wurde November 2019 geschlossen und etwas später abgerissen. Derzeit läuft die umfangreiche Phase des Neubaus. Vor der Wiedervereinigung firmierte das Haus als „Hotel Frieden“. 2001 wurde es von der Gruppe Travel Charme Hotels & Resorts neuerrichtet und als Hotel Kurhaus Sellin eröffnet.

Zu Vela Hotels gehört auch das Hotel Bernstein in Prerow

Seit Ende 2018 segelt das Hotel unter der Flagge von Vela Hotels.Im März 2018 hatte die Hirmer Gruppe neun von insgesamt elf Travel Charme Hotels & Resorts übernommen. Die zwei verbleibenden Häuser firmieren seit 1. Januar 2019 unter der Vela Hotels AG, einer 100 prozentigen Tochter der Primus Immobilien AG. Bereits 2017 wurden die Hotels (Kurhaus Sellin & Hotel Bernstein Prerow) an die Primus Immobilien AG verkauft.

Von Kay Steinke