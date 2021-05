Zum Verwechseln ähnlich: Stralsunder Pilzberater warnt vor giftigen Gewächsen

Stralsund

Der Mai ist gekommen. Zwar lässt das Wetter in diesem Jahr nur vorübergehend durchblicken, warum er als der „Wonnemonat“ bezeichnet wird, aber trotzdem bereitet ein Aufenthalt in der aufblühenden Natur bereits ein schönes Vergnügen. Auch manch eine Pilzart hat jetzt schon Saison. Etwa der nach dem Monat benannte Maipilz. Und hier lauert eine Gefahr, wie Pilzberater Frank Dommer aufklärt.

„Der Maipilz wächst auf Wiesen, in Parks, Gärten und auf grasigen Wegrändern. In Laub-und Mischwäldern steht er eher an lichten Stellen. Er kann auch in Hexenringen vorkommen.“ So bezeichnet man den Wuchs von Pilzen in einer runden oder halbrunden Formation. „Beim Sammeln sollte man vorsichtig sein“, führt Dommer weiter aus, „denn der Maipilz kann mit dem lebensgefährlich giftigen Ziegelroten Risspilz verwechselt werden, der ebenfalls jetzt auf den gleichen Standorten in Erscheinung tritt.“

Dickfleischig und nach Mehl riechend

Wie sieht denn der Maipilz aus? Dommer formuliert es so, wie es nur ein erfahrener Pilzexperte wie er kann: „Der dickfleischige, jung am Rand eingerollte, glatte Hut, ist weiß bis ockerlich, manchmal etwas ausbleichend. Im Alter von der Mitte aus bräunlich werdend. Das Fleisch ist fest, weiß und riecht nach Mehl. Der Stiel hat nie einen Ring. Die Lamellen sind weiß bis cremefarben, dichtstehend und am Stiel ausgebuchtet.“ Der Unterschied, den der gefährlich-giftige Risspilz aufweist, ist gerade bei jungen Exemplaren nicht leicht auszumachen: „Im Gegensatz zum Maipilz rötet er bei Verletzungen und beim Altern.“

Der Ziegelrote Risspilz bekommt seine Farbe durchs Altern und bei Verletzungen. Quelle: Oliver Duty, Landespilzsachverständiger

Was tun bei Pilzvergiftung? Wissenswerte Informationenzum Thema Pilzberatung stehen auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Dort finden sich auch die folgenden Hinweise, was im Fall einer (möglichen) Pilzvergiftung zu tun ist: „Beim geringsten Verdacht auf eine Pilzvergiftung ist unverzüglich ein Arzt zu informieren. Beruhigen Sie den Betroffenen. Stellen Sie Putz- und Speisereste sowie ggf. Erbrochenes sicher. Erbrechen nur dann auslösen, wenn die Pilzmahlzeit weniger als vier Stunden zurückliegt, sicherheitshalber den Arzt fragen. Bei bekanntem Pilz gibt der Giftnotruf (0361/730 730) Auskunft über die einzuleitenden Gegenmaßnahmen.“ Sollte der Pilz nicht bekannt sein, können Pilzberater bei der Bestimmung helfen. Im Raum Stralsund und Umgebung sowie in Tribsees stehen folgende Berater nach telefonischer Absprache zur Verfügung: Ingeborg Schmidt 03 831/39 34 65 Hannelore Wegner 0170/86 38 279 Bodo Teichmann 0174/75 31 846 Frank Dommer 0157/39 08 33 01 Gerda Saft, Tribsees: 03 83 20/80 288

Wer jetzt in die Pilze gehen mag, sollte einen weiteren Hinweis beachten: „Besondere Vorsicht ist vor Knollenblätterpilzen geboten“, warnt Frank Dommer. Denn diese Pilze sind äußerst giftig. Bei nicht rechtzeitiger und intensiver ärztlicher Behandlung, führt der Verzehr zum Tod. Ein Exemplar ist ausreichend.

Klimawandel lässt Arten sprießen, die hier noch nicht vorgekommen sind

Der Grüne Knollenblätterpilz hat weiße Lamellen sowie einen hellgrün-weiß genatterten Stiel mit einer weißen Manschette. „Vom ihm gibt es auch eine weiße Form“, klärt der Experte auf. „Weiterhin gibt es einen Frühlingsknollenblätterpilz, der auch weiß ist. Dieser kommt allerdings mehr in südlicheren Gebieten vor. Aber durch den Klimawandel kann er auch hier in Erscheinung treten, wie es schon bei einigen anderen Pilzen der Fall ist.“

Nicht nur grün, sondern auch giftig: Der Verzehr des grünen Knollenblätterpilz kann tödlich sein. Quelle: Matthias Theiss/dpa

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bleibt die Frage, wo die Knollenblätterpilze zurzeit zu finden sind. „Sie können überall wachsen“, antwortet Dommer. „Selbst im Garten.“ Das wurde 2019 einem Paar aus Stralsund beinahe zum Verhängnis. Sie hatten im eigenen Garten vermeintliche Champignons geerntet, zubereitet und verspeist – und eine starke Pilzvergiftung erlitten.

Gift zerstört die Leber

Zwölf Stunden nach dem Verzehr kamen sie in die Notaufnahme des Stralsunder Hanseklinikums. Das war schon sehr spät, denn viel konnte hier für das Paar nicht mehr getan werden. Deshalb die beiden ins Kieler Lebertransplantationszentrum verlegt, weil sie sonst gestorben wären. Denn das Gift des Pilzes greift die Leber an und zerstört sie. Andrea Jung (59), Chefärztin der Notaufnahme, sagte seinerzeit: „Das Gift wird nicht beim Kochen zerstört und auch nicht durch die Magensäure.“ Letztlich überlebte das Paar.

Für alle Pilz-Fans hat Frank Dommer deshalb den allgemeinen Rat: „Wer sich beim Sammeln von Maipilzen oder anderen Pilzen nicht absolut sicher ist, sollte auf jeden Fall eine kostenlose Pilzberatung aufsuchen.“ Eine solche bietet auch er selbst an (siehe Info-Text).

Von Kai Lachmann