Zum letzten Mal in Stralsund: Tanzstück „Die Regentrude“

Stralsund

Wer Lust auf ein spektakuläres Tanzstück hat, bekommt heute die letzte Möglichkeit dafür in der Alten Eisengießerei in Stralsund. In der Frankenstraße 61 führt die Gruppe Performdance ab 17 Uhr die „Regentrude“ auf.

In diesem modernen, frei interpretierten Kindertanzstück bringen die jungen Tänzerinnen die Kräfte der Naturgewalten auf die Bühne. Immer mehr Klimakatastrophen, wie Hochwasserfluten in der Eifel, Wirbelstürme in MV, Trinkwasserknappheit in Brandenburg und vieles mehr beeinflussen auch die Lebenswelten der Kinder, die in dieser Produktion auf der Bühne stehen.

Im Inszenierungsprozess haben die Choreografinnen Fortschrittsgedanken, alte Bräuche und Weisheiten sowie die Gedanken der Kinder verarbeitet und in Tanzbilder „übersetzt“. Das Märchen „Die Regentrude“ von Theodor Storm als Grundlage ist dabei hochaktuell. Es erzählt davon, wie der Regen ausbleibt und das Land verdorrt. Kann die Regentrude aus ihrem tiefen Schlaf erweckt werden? Oder anders gefragt: Kann der Mensch noch in Einklang mit der Natur leben?

Karten gibt es unter: info@performdance.de / 03831 667920

Von Kay Steinke