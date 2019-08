Stralsund

Hanni erzählt Geschichten. Sonntagnachmittag nimmt die Wirtin der Hafenkneipe „Zur Fähre“ ihre Gäste mit auf eine Reise durch die fast 700-jährige schillernde Historie ihres Altstadthauses in der Fährstraße 17. Das tut sie in ihrem „Wohnzimmer“, wie sie gern sagt, mit ganz viel Begeisterung und einem ordentlichen Schuss Humor.

Eines der ältesten Gasthäuser Europas

Dass die Wirtin inzwischen so viel mehr Details über die Vorbesitzer der Taverne weiß, ist einem Buch zu verdanken, das Steffen Melle und Claude Lebus vor einer Woche im Stralsunder Verlagshaus Kruse herausgebracht haben: Seit 1332 Stralsunderin: Die Hafenkneipe „Zur Fähre“. Auf Anhieb sind die ersten 50 Exemplare bereits verkauft worden. Kein Wunder, denn die Wirtin und die „ Fähre“ sind bei den Stralsundern ebenso bekannt wie bei vielen Touristen, seit Hannelore Höpner 1998 eine der ältesten Kneipen Europas übernommen hat. Eine Gastwirtschaft, die in einer Reihe mit legendären Schänken in Irland, England oder Wien steht. Und in der sich auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten Francois Hollande von Hanni ein Bier zapfen ließ.

Hanni Höpner gehört die älteste Kneipe Stralsunds, „Zur Fähre". Nun ist dazu ein Buch erschienen.

„Ich wollte gern mehr über die Menschen wissen, die hier früher gelebt und gearbeitet haben“, sagt die bekannte Gastronomin, für die Kneipen vor allem Orte der Begegnung sind. „Da kann man was machen“, fand der ehemalige Franzburger und Barther Gymnasialdirektor Steffen Melle (66). Der frühere Lehrer mit besonderer Vorliebe für Geschichte machte sich mit Unterstützung von Stadtarchivar Dr. Andreas Neumerkel an die Recherche, die ein Jahr dauerte.

Wirtsleute vergangener Jahrhunderte werden zum Leben erweckt

So werden nun Wirtsleute vergangener Jahrhunderte zum Leben erweckt. Hanni lässt in ihrer kurzweiligen Sonntagsrunde bei Bier, Kümmel oder Orangensaft über 30 Vorgänger aufmarschieren. Mit Hilfe von Puppen, die von der Mecklenburger Künstlerin Esther Dittmer gestaltet wurden, gibt sie ihnen eine Bühne. Und sich selbst gibt sich dafür einen Extra-Namen, abgeleitet von der lateinischen Bezeichnung Taberna für Wirtshaus. Als „Tabernatoria Hanni“ ruft sie die Geister. Denn bereits 1310 wird an der Stelle des heutigen Wirtshauses ein Anwesen genannt, in dem eine Tabernatoria Theyba wohnte.

Ausschank war oft Nebengewerbe

Hannis Vorgänger gingen oft anderen Berufe nach und schenkten Bier und Rum zum Teil im Nebengewerbe aus. Sie waren Schiffer, Fischer, Segel-und Kompassmacher, Krämer, Holzhändler, Bierverleger, Destillateur, Makler, Gewürzhändler… sogar einen Ratsherrn gab es unter ihnen. Und sie mussten viele Mäuler stopfen. Eine Wirtsfrau namens Catharina soll 18 Jungen und Mädchen das Leben geschenkt haben.

Historische Plauderstunde Nomen est omen: Hanni macht ihrem Namen als Kneipenwirtin alle Ehre, bedeutet Höpner auch Hopfenanbauer. Die historische Plauderstunde kann man sonntags ab 15 Uhr nach Vereinbarung (Telefon: 0171/2763442) erleben. Seit Herbst 2018 ist Hanni per Wohnmobil auch mit ihrer mobilen Kneipe unterwegs. So wird sie (per Ausnahmegenehmigung) am 11. September, dem Geburtstag von Stummfilmstar Asta Nielsen und ihrem eigenen Geburtstag, auf Hiddensee zu Gast sein. Das Buch „Die Hafenkneipe zur Fähre“ kostet 13,95 Euro, ist bei Kruses und im Buchhandel erhältlich. ISBN: 978-3-95872-065-7

Gaststube hatte stets harte Konkurrenz

Die Gaststube für die einfachen Leute kämpfte stets gegen harte Konkurrenz. 1617 hatten zum Beispiel 213 Häuser am Sund das Braurecht. Zu hören ist von schweren Schicksalen wie der Pest, von einem Schiffsuntergang oder einem nahen Pulvermagazin, das explodierte. Doch weder die Angriffe der Dänen oder der Wallensteinschen Truppen noch die Kriegs-Bombardements konnten der „ Fähre“ etwa anhaben. „Dies Haus hat einen Schutzengel“, sagt Hanni. Nicht von ungefähr schenkte der Segelmacher und Stammgast Jule Guldbrand (1936-1986) der Wirtschaft eine „Glocke des Friedens und Frohsinns“, die noch heute gern geläutet wird.

Albert und Werner Milatz prägten die Kneipe bis 1982

In der jüngeren Vergangenheit spielen Namen wie Alwine Glawe, die von 1911 bis 1913 das Zepter schwang oder Otto Glawe (Besitzer bis 1951) eine Rolle. Albert und Werner Milatz prägten die Kneipengeschichte bis 1982. Schließlich standen Dieter Dettmann und seine Frau Sigrid bis 1998 hinterm Tresen. Die holländischen grünen Fliesen, die der Schankwirt von seinen Touren als LKW-Fahrer mitgebracht hatte, sind bis heute erhalten. Zu jedem Stück im Kneipenraum kann Hanni eine neue Geschichte erzählen. Von den Bildern an der Wand, die das Fährtor zeigen, das es heute nicht mehr gibt. Von einem Segel unter der Decke, das nicht entstaubt wird, weil sich darin viele Wunschzettel von Besuchern befinden. Von Schiffsmodellen, Postkarten aus aller Welt, Stühlen aus der Weinhandlung Wullfcrona. Von den Backsteinen aus dem Mittelalter auf den Tischen, in denen Kerzen brennen. Und von mancher Liebe, die sich in der „ Fähre“ gefunden hat.

Von Marlies Walther