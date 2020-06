Zur Indianerfilm-Premiere in Stralsund: Als Gojko Mitic in der Hansestadt begeisterte

Stralsund

Man nannte ihn den Ost-Winnetou, dabei hat er bei der Defa nie diesen berühmten Indianer gespielt. Erst später bei den Karl-May-Festspielen schlüpfte er in die Rolle. Ja, von Gojko Mitic ist die Rede. Der gebürtige Serbe, damals noch unter jugoslawischer Flagge, wird am 13. Juni 80 Jahre alt. Und da kann er auch auf einige Stralsund-Besuche zurückblicken.

Als Komparse erste Filmluft geschnuppert

Über eine Komparsen-Rolle in seiner Zeit als Sportstudent in Belgrad kam der damals 20-Jährige zum Film – und blieb dort stecken. Mitić spielte 1966 als Lakota-Häuptling Tokei-ihto in „Die Söhne der großen Bärin“ seine erste Hauptrolle. Damit begann seine Filmkarriere in der DDR, wo er eine außerordentliche Popularität erreichte.

Fans kennen ihn natürlich auch als Mohikaner Chingachgook oder den Apachenhäuptling Ulzana, als Dakota-Häuptling „Weitspähender Falke“, aber auch als Shoshonen Shave Head oder den Scout „Weiße Feder“.

3000 Fans auf der Freilichtbühne

Wussten Sie, dass der Indianerhäuptling auch in Stralsund zu Besuch war? Am 1. Juli 1970 war er im Rahmen der Sommerfilmtage Gast auf der Freilichtbühne, die damals noch am Knieperdamm zum Filmekieken einlud. Genau dort, wo heute das Seniorenheim steht.

An diesem Tag wurde dem Publikum in Stralsund erstmals der Film „Tödlicher Irrtum“ präsentiert. Kaum zu glauben: 3017 Zuschauer waren dazu ins Freilichtkino gekommen. Sie harrten im strömenden Regen aus, um den neuesten Indianerfilm zu sehen. Am nächsten Tag gab es eine weitere Vorstellung mit 2473 Besuchern.

Stralsunder geizten nicht mit Beifall

Die OSTSEE-ZEITUNG schrieb damals: „Ein wahrer Beifallssturm empfing dann nach der Vorführung des gelungenen Streifens die Künstler. Blumen und Applaus für Armin Mueller-Stahl, Mario Marathon, Slobodan Velimirovic, Hans Klering, Bruno O’Ya, Regieassistent Bodo Schmidt, Produktionsleiter Bernd Gerwien, Regisseur Konrad Petzold und nicht zuletzt für den Babelsberger Chef-Indianer Gojko Mitic.“

Shave Head, der große Häuptling des Indianervolkes vom Bighorn-River, wurde stürmisch gefeiert und gab das Kompliment gern an die Stralsunder zurück. „Ich bewundere euch, daß ihr bei diesem Regen ausharrt. Ihr seit ein großartiges Publikum.“

Autogrammstunde mit Gojko Mitic

Kurz zuvor hatten Stadtrat Heinrich Wessel und der Leiter der Kreisfilmstelle Stralsund, Werner Lipinski, die Gäste an der Stadtgrenze empfangen. Ob bei der Pressekonferenz im „Hotel am Bahnhof“ oder anschließend im Klub der Volkssolidarität, Gojko Mitic schrieb sich die Hände wund – beim Autogrammgeben. Er betonte, dass er immer wieder gern in Stralsund sei. Ebenso übrigens wie Armin Mueller Stahl, der berichtete, dass er gerade den dreiteiligen Sakowski-Film des Deutschen Fernsehfunks drehe.

Von Ines Sommer