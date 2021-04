Stralsund

Frisch gebratener Hering, Kartoffelstampf oder Bratkartoffeln und Gurkensalat – wer in der corona-zwangsbedingten Selbstversorgung mal auf Fisch setzen will, sollte in der Tribseer Straße 26 in Stralsund vorbeischauen. Das traditionsreiche Fisch-Restaurant „Zur Kogge“ setzt Montag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr auf den Außer-Haus-Verkauf, und zwar mit frischem Fang der Dänholm-Fischer. Da steht jetzt Hering auf der Karte, und danach reiht sich saisongetreu nahtlos der Hornfisch ein.

Kogge-Crew seit 2012 an Bord

Hering und Hornfisch kommen derzeit auf den Tisch, beziehungsweise stehen zur Abholung bereit, und zwar Montag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr in der „Kogge“ in Stralsund. Quelle: Ines Sommer

Dass in der Küche noch fleißig gekocht und gebrutzelt wird, ist nicht selbstverständlich. Denn als der bisherige Chef der „Kogge“, Carsten Schissler, im letzten Jahr gestorben ist, war die Zukunft des fast 100-jährigen Restaurants ungewiss. Die Familie entschied sich zum Glück zum Weitermachen und suchte parallel einen neuen Inhaber. So konnten Köche und Kellner, die seit 2012 unter Leitung von Nico Klaus zusammenarbeiten, im Sommer nach dem ersten Corona-Shutdown wieder öffnen. „Das lief super, nicht nur unsere Stammkunden hielten uns die Treue, es kamen natürlich auch viele Touristen“, sagt der 35-jährige Stralsunder, der einst im „Hansekeller“ gelernt hat.

„Kogge“ liefert Zutaten fürs Heringseinlegen Im Außer-Haus-Verkauf Montag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr gibt es jetzt Hering, demnächst folgt Hornfisch. In der Regel kommt er gebraten auf den Teller, wer andere Wünsche hat, kann gern den Koch Nico Klaus fragen. Möglich unter Telefon 03831/285850. Zum Abholservice gibt es aber noch ein weiteres Angebot, das die Crew um Inhaber Martin Oertel bereit hält. So stehen kleine Gläschen bereit mit den Gewürzen und Flaschen mit dem Wasser-Essig-Sud in der „Kogge“. Die kann man kaufen, den Hering dazu mitnehmen und zu Hause selbst einlegen. Vielleicht auch eine tolle Geschenk-Idee, um einen Fischesser auch in Corona-Zeiten zu erfreuen. iso

Martin Oertel stieg im Oktober 2020 ein

Am 13. Oktober 2020 stieg mit Martin Oertel nicht nur ein waschechter Stralsunder, oder besser gesagt Deviner, sondern auch ein Freund des Hauses als neuer Betreiber ein. „Die Crew blieb natürlich an Bord, und so konnten wir noch 14 Tage gemeinsam loslegen, bevor uns der nächste Lockdown ausbremste“, sagt Martin Oertel und betont, dass das zwar traurig sei, aber die „Kogge“ bisher gut durch die Krise gekommen ist. „Wir haben schnelle Hilfen bekommen, trotzdem ist die Kurzarbeit schlecht für die Mitarbeiter. Ich bin unseren acht Mitstreitern in Service und Küche sehr dankbar, dass sie treu und geduldig zur Stange halten.“

Martin Oertel hat sich schon immer für Gastronomie interessiert. „Mein Opa kam aus der Branche, ich habe zwar zuletzt im Getränke-Großhandel gearbeitet, aber die alte Sehnsucht blieb. Auch wenn der Umstand ein trauriger war, bin ich froh, dass ich jetzt die Gelegenheit nutzen kann“, gesteht der 59-Jährige, der mal Fachverkäufer für Waren des täglichen Bedarfs gelernt hat.

Corona-Zwangspause gut genutzt

Nicht zu übersehen: Die aufwendige, zum Teil bunte Verglasung und zahlreiche Ornamente, Schilder und Reliefs verzieren die Tribseer Straße 26. Quelle: Ines Sommer

Die Corona-Zwangspause haben Inhaber Martin Oertel und Küchenchef Nico Karl genutzt. „Wir haben einiges renoviert, die Elektroanlage saniert, eine neue Lüftung eingebaut. Überhaupt wurde in der Küche einiges modernisiert. Neue Kühlzelle und neuer Tresen sind ebenfalls angerollt. Wir könnten übermorgen aufmachen“, so Martin Oertel, und Nico Klaus schiebt hinterher: „Und weil das nicht geht, fällt uns immer noch was Neues ein, was wir verändern möchten. Mehr so kleine Baustellen, wie zum Beispiel neue Stühle oder kleinere Tische, damit man in Corona-Zeiten mehr aufteilen kann.“

Alte Stühle sind ein Hingucker

Apropos Stühle. Da sind einige der Hingucker, nämlich die prachtvollen Exemplare aus vergangenen Zeiten – richtige Holzkunstwerke mit Schnitzereien und echten Gebrauchsspuren – ganz ohne Vintage-Gehabe. Überhaupt glänzt die Inneneinrichtung mit vielen Holzelementen, natürlich ist auch die für Stralsund eher seltene bunte Verglasung an den Fenstern geblieben. Fast jeder Balken in den Gasträumen hat eine Inschrift, die vom Stralsunder Schrift- und Plakatmaler Horst Herrmann (verantwortlich für die Werbung in Kinos) nach der Wende wieder hergestellt wurden. Beispiel gefällig? „Wur eener ok allerwägent hengraden kann, seggt de Hiering, dohn wur he in Essig leggt.“

Treffpunkt im „Schiffergelag“

In einer „Kogge“ dürfen natürlich auch die entsprechenden Schiffsmodelle nicht fehlen. Neben einem separaten Raum für Feiern ist auch die Kapitäns-Lounge auf dem Podest eine gemütliche Ecke – mit den goldenen Täfelchen aller Stralsunder Kapitäne im Rücken. Viele von ihnen kommen einmal im Monat zum „Schiffergelag“, also wenn nicht gerade Corona alles verdirbt.

Beim Essen setzen Oertel und Klaus auf die Tradition als Gastmahl des Meeres, so bleiben einige bei den Gästen beliebte „Oldtimer“ natürlich auf der Karte. „Aber wir wollen auch Neues, denn die Wünsche der Leute verändern sich ja auch. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch vegetarische Gerichte, wie den Reis-Nudel-Salat oder den vegetarischen Burger. Und auch wenn in einer Familie oder Kollegen-Runde jemand nicht auf sein Fleisch verzichten möchte, kriegt er bei uns ein gutes Rumpsteak oder ein Schnitzel“, zählt Koch Nico Klaus auf und macht gleich klar: „Die Nummer ist ist aber natürlich der Fisch.“

Restaurant hat 70 Plätze

Da will das Kogge-Team den möglichen 70 Gästen in erster Linie Ostsee-Fisch der Saison servieren. „Doch wir möchten auch Anregungen von den Nachbarn aufgreifen, mit denen Stralsund einst Handel getrieben hat. Nehmen wir Heilbutt oder Rotbarsch, der ist nicht aus der Ostsee, aber auf jeden Fall nordisch. Kabeljau, Dorsch, Seelachs und auch mal Dorade sollen das Angebot für den Gaumen abrunden“, findet Martin Oertel, der hinterm Tresen dazu dann nordische Biere empfehlen kann.

„Ganz wichtig: Bei uns bekommen die Kinder eine extra Karte in die Hand – mit dem Muss von Spaghetti in Tomatensoße, aber auch selbst gemachte Fisch-Nuggets, Kinder-Burger und Schnitzelchen. Ihre Teller sollen wie bei den Großen schön angerichtet sein, und natürlich gibt’s zum Nachtisch Eis“, ist der Kogge-Chef schon gespannt auf die Resonanz bei den Lütten.

Von Ines Sommer