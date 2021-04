Stralsund

Die Geschichte der „Kogge“ beginnt erst Mitte der 1920er-Jahre. Das Haus selbst stammt wie die östlichen Nachbargebäude aus dem Jahr 1757 und gehörte zu einer Manufaktur für die Produktion von Fayencen, die der Bankier und schwedische Kammerrat Joachim Ulrich Giese zwei Jahre zuvor gegründet hatte.

Explosion zerstörte ursprüngliche Bauten 1770

Die Vorgängerbauten, die auf diesem Grundstück standen, sind im Jahre 1770 durch die Explosion des mit 250 Zentnern Schießpulver gefüllten Köpkenturms, der in unmittelbarer Nähe zur Tribseer Straße in der Stadtmauer stand, zerstört worden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging die Manufaktur Konkurs und Gebäude und Inventar mussten versteigert werden. Der Oberst und Ritter Carl von Hinzenstern erwarb das damals noch zweistöckige Gebäude Tribseer Straße 26 zusammen mit einer benachbarten Bude für 1800 Reichstaler. Nur ein Jahr später verkaufte der Ritter das große Grundstück, das immerhin bis zum Katharinenberg reicht, an den Regierungsrat Heinrich Christian Friedrich von Pachelbel von Gehag, der nunmehr die satte Summe von 6250 Reichstaler hinblättern musste.

Haus beherbergte 1828 „Proviant-Amt“

Ab 1828 gehörte das Gebäude dem Garnisonsverwaltungsinspektor Seydel. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Haus als „Königliches Militär-Oekonomie-Gebäude No. 2“ genutzt, bis es 1886 in das Eigentum der Stadt überging. Einige Jahre war dann hier das „Königliche Proviant-Amt“ zu finden. Mitte der 90er-Jahre des 19. Jahrhunderts erwarb Gustav Murswick, der Gutspächter in Hessenburg war, die Tribseer Straße 26. Er übergab der Bauinspektion am 25. Juni 1897 ein Gesuch, womit er um die Genehmigung bat, das zweigeschossige Haus um zwei Stockwerke erhöhen zu dürfen.

Pferdestall auf dem Hof sorgte für Ärger

Das ist die Anzeige zur Eröffnung der "Kogge" 1925. Quelle: privat

Stadtbaumeister Ernst von Haselberg genehmigte das, und schon Ende September meldete der Gutspächter die Vollendung der Bauarbeiten. Ein Jahr später ließ er auf dem Hof einen großen Pferdestall errichten. Damals befand sich auf dem besagten Hof auch ein großer Misthaufen, von dem die Jauche bis auf den Katharinenberg und weiter floss.

Der Gestank war für die ansonsten nicht zimperlichen Bewohner des Katharinenbergs nichts zu ertragen. 1901 war das Maß voll. Nach einem Bericht des Polizeisergeanten Voß über die unerträglichen Zustände musste Murswieck auf Anordnung der Baupolizei eine Grube auf dem Hof ausheben lassen, in die zur Verhinderung übler Gerüche Dünger gestreut wurde.

Kino-Traum ging nicht in Erfüllung

1910, mittlerweile gehörte Hermann Schurich das Haus, erfolgte der Einbau von mehreren Läden im Erdgeschoss. Schurich verfolgte große Pläne, denn er wollte auf dem Hof ein großes „Lichtbildtheater“ errichten. Über Jahre hinweg rang er vergeblich um die Genehmigung dieses Projekts. Im Haus selbst führte Schurich eine „Destillation“, eine Weinhandlung sowie ein Zigarrengeschäft. Ein anderer Laden war an die Firma Karl Badeleben, die mit Schokoladen und Konfitüren handelte, vermietet.

Seit 1925 Markenzeichen – die bunten Fenster

Im Jahre 1925 erfolgte die Umgestaltung eines Teiles der Außenfassade im Erdgeschoss. Hinter den großen Fenstern mit den bunten Scheiben richtete Schurich eine Weinstube mit Kamin ein, die er „Zur Kogge“ nannte. In den 50er-Jahren war Dora Wewetzer Inhaberin. Später führte die HO das Restaurant als Fisch-Gaststätte, die sich großer Beliebtheit erfreute. Außerdem sorgte die „Kogge“ für die Schulspeisung der damaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Im April 2003 übernahm die ehemalige Ventspils-Truppe um Küchenmeister Carsten Schissler und Reinhard Ott (er verabschiedete sich vor einigen Jahren in Rente) die traditionsreiche Gaststätte. Nach dem plötzlichen Tod von Carsten Schissler 2020 sorgte die Familie zunächst für den Weiterbetrieb.

Von Ines Sommer