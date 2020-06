Zusammenstoß in Stralsund: Motorradfahrer landet in Straßengraben

Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 194 zwischen Negast und Stralsund ist am Pfingstwochenende ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seiner Suzuki am Sonntagnachmittag in Richtung Stralsund unterwegs.

Als er einen Kia überholen wollte, berührten sich beide Fahrzeuge. Daraufhin stieß der Biker gegen eine Schutzplanke und stürzte in den Straßengraben. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Fahrbahn musste während für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Zusammenstoß auf dem Dänholm

Leichte Verletzungen zog sich ein Kradfahrer am späten Pfingstmontagnachmittag auf dem Dänholm zu. Der 44-Jährige war mit einer Suzuki auf dem Rügendamm in Richtung Stralsund unterwegs, als aus dem Liebitzweg ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Toyota nach links in Richtung Rügen abbiegen wollte. Der Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Radlerin stürzt nach Berührung

Schwere Verletzungen erlitt nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen eine 21-jährige Frau. Sie war gegen 6.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Alten Richtenberger Straße in Richtung Carl-Heydemann-Ring unterwegs. Beim Vorbeifahren touchierte ein Pkw Skoda die Radfahrerin. Sie stürzte und musste zur Behandlung ins. Krankenhaus. Bei diesem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von OZ