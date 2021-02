Zwei Fälle: Britische Virus-Mutation erreicht Vorpommern-Rügen

Stralsund

Es war nur eine Frage der Zeit: Die britische Mutation des Coronavirus hat den Landkreis Vorpommern-Rügen erreicht. Laut Dörte Lange von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamtes gibt es zwei Fälle. Nachdem zunächst nur eine Person betroffen war, wurde auch bei einer Kontaktperson die Corona-Mutante B.1.1.7 nachgewiesen. Weiterführende Informationen zum gesundheitlichen Zustand der Betroffenen oder zum Infektionsweg gibt das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock nicht heraus.

In Mecklenburg-Vorpommern sind damit insgesamt 73 Fälle bekannt (Stand: 10. Februar), in denen Virusmutationen nachgewiesen wurden. In allen Fällen handelt es sich um die britische Variante, die als sehr ansteckend gilt. Am vergangenen Sonntag wurden die ersten Infektionen im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald bekannt.

Kein Vergleich zwischen den Landkreisen möglich

Bislang veröffentlicht das Lagus keine detaillierten Auswertungen aufgeschlüsselt nach Kreisen. Die Überwachung der Mutation sei in MV wie auch in Deutschland erst im Aufbau, teilt Landesamtssprecherin Anja Neutzling mit. „Es gibt mit Blick auf ganz Mecklenburg-Vorpommern Stichprobenuntersuchungen und Umgebungsuntersuchungen von Fällen, in denen das Auftreten der Virusvariante bereits bekannt war.“ Deshalb gebe es auch noch keine aussagekräftigen Zahlen, die einen Vergleich der Landkreise ermöglichten.

„Hinsichtlich der Schutzmaßnahmen gilt, dass für Kontaktpersonen ersten Grades keine Quarantäneverkürzung möglich ist“, erläutert Neutzling. Außerdem solle ein Symptom-Tagebuch auch noch eine Woche nach Beendigung der Quarantäne fortgeführt werden. „Bei nachgewiesener Infektion mit einer Virusvariante sollte am Ende der Isolierung oder Quarantäne ein abschließender Antigentest oder ein PCR-Test zum Ausschluss von weiterhin bestehender Infektiosität durchgeführt werden.“

Impfstoffmangel soll im März behoben sein

Es taucht also auch im Nordosten ein neuer Gegner im Anti-Corona-Kampf auf, von dem man bisher noch sehr wenig weiß. Laut einer Studie soll der Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer gegen die britische Variante wirksam sein.

Doch derzeit gibt es einen Lieferengpass. „Laut aktueller Meldung erhalten wir am Montag 440 Dosen für die Erstimpfung, 1370 Dosen für Zweitimpfungen und 75 Dosen für im Krankenhaus zu verabreichende Zweitimpfungen“, so Dörte Lange vom Landkreis. Aufgrund des Impfstoffmangels musste der Kreis die Eröffnung von vier weiteren Impfzentren verschieben. Neuer Termin: Ende kommender Woche. Im März, so Lange, sollte der Mangel dann behoben sein.

Von Kai Lachmann