Zwei Unfälle nahe Stralsund: Audi missachtet Vorfahrt, Renault überschlägt sich

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag, 6. November, auf der Bundesstraße 105 ereignet. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, stießen zwei Fahrzeuge an der Einmündung Kirchdorf an der südlichen Kreisgrenze zusammen. Grund: missachtete Vorfahrt.

Nach bisherigen Polizei-Erkenntnissen beabsichtigte die 57-jährige Fahrerin eines Audi, aus Richtung Kirchdorf nach rechts auf die B 105 in Richtung Greifswald abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 37-jährigen Opel-Fahrers. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, wich der Opel aus, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford einer 28-Jährigen zusammen. Sowohl die 28-Jährige als auch der 37-Jährige wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Bereich war für rund 90 Minuten voll gesperrt.

Auto überschlägt sich mehrfach

Kurz vor 23 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 212. Eine 38-jährige Renault-Fahrerin fuhr aus Richtung Velgast in Richtung Karnin. Wie die Polizei informiert, kam sie „offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit ihrem Pkw. Dabei blieb die Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Renault musste geborgen werden.

Von Kai Lachmann