Zweirad-Kontrollen in Vorpommern-Rügen: Polizei legt Mopeds still

Das Handy in der Hand, bei Rot über die Ampel und Fahren auf dem Gehweg: Die Polizei hat am Mittwoch bei Kontrollen von Zweirädern in Stralsund, Bergen, Barth, Grimmen und Sassnitz mehrere Verstöße festgestellt. Für zwei junge Moped-Fahrer auf Rügen waren sie gravierend. Hintergrund ist die Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ In dieser setzen die Beamten jeden Monat einen anderen Schwerpunkt und kontrollieren Verkehrsteilnehmer gezielt. Ein weiterer Aspekt ist die Aufklärung über das korrekte Verhalten. Im Mai stehen Fahrrad- und Kradfahrer im Fokus.

Kontrolliert wurden hauptsächlich der technische Zustand von Fahrrädern und E-Bikes und die Verkehrstauglichkeit der Zweiradfahrer, also ob sie beispielsweise Alkohol getrunken hatten. Auch andere Faktoren wie die Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen bei der Fahrt hatten die Beamten im Blick. Zwölf von ihnen waren im Landkreis Vorpommern-Rügen mit der Aufgabe betraut. In vier Stunden hielten sie rund 60 Zweiräder an.

Herumschrauben war keine gute Idee

In Bergen wurde ein 16-jähriger Putbusser mit einer Simson aus dem Verkehr gezogen, an der offenbar herumgeschraubt wurde. Die Polizei stellte „erhebliche Mängel“ fest, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei einem weiteren 16-Jährigen fehlte an seiner Honda ein Teil des Schalldämpfers (DB-Killer), wodurch die Maschine lauter wurde und sich das Abgasverhalten änderte. „Durch die vorgenommenen Änderungen erlosch in beiden Fällen die Betriebserlaubnis der Zweiräder. Die Weiterfahrt wurde untersagt“, so der Polizeibericht. Die Heranwachsenden erwartet ein Bußgeld von mindestens 50 Euro.

Ziel der Kontrollen ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Im Jahr 2020 haben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund 270 Unfälle mit Fahrradbeteiligung ereignet. Dabei wurden 167 Personen leicht und 40 schwer verletzt, 83 blieben unverletzt.

Von OZ