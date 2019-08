Tribsees

Aus einer Garage in der Sülzer Chaussee in Tribsees wurde ein Kleinkraftrad der Marke Simson (Modell: Star) im Wert von circa 3000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, wurde in der Zeit von Dienstag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, gewaltsam in die Garage eingedrungen, in der das restaurierte Kleinkraftrad aus dem Jahr 1972 untergestellt war. Den Aufbruchschaden schätzt die Polizei auf circa 300 Euro.

Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges in der angegebenen Zeit in der Sülzer Chaussee, Ecke Gerberhof, beobachtet hat, oder über den Verbleib des Mopeds weiß, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Beschreibung des gestohlenen Simson „Star“:

- Rahmen, Seitenbleche und Tank: schwarz

- Kotflügel vorn und hinten: weiß

- Weißwandreifen

Von Anja Krüger