Zweite Corona-Infektionswelle: Stralsund ist gewappnet

Stralsund

In Vorpommern-Rügen greifen die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weiterhin erfolgreich. Seit dem 7. März sind im Landkreis 77 Menschen erkrankt. Davon sind 70 genesen, zwei verstorben. Die fünf noch bekannten Fälle beschränken sich auf das Gebiet Nordvorpommern, Stralsund und die Insel Rügen sind weiterhin coronafrei. Die Maskenpflicht trifft die Bevölkerung hier trotzdem. Wie sich dies auf den Klinikalltag auswirkt, besprechen Prof. Matthias Birth (Helios-Hanseklinikum Stralsund) und OZ-Lokalchef Kay Steinke in der dritten Ausgabe der Coronasprechstunde.

Anzeige

OSTSEE-ZEITUNG: Wie geht die Klinik mit der Maskenpflicht um?

Weitere OZ+ Artikel

Matthias Birth: Das sehen Sie schon am veränderten Setting für unsere Sprechstunde. Auch wenn die aktuellen Infektionszahlen hier in Stralsund eine Verschärfung eigentlich nicht hergeben, wird bei uns ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Dafür hat sich die Klinikführung entschieden. Den Bürgern wäre es nicht vermittelbar, warum sie im Aldi gegenüber den Schutz tragen müssen, in unserer Klinik jedoch nicht. Für uns ist es eine Vorsichtsmaßnahme gegen eine trügerische Sicherheit. Ein einziger Erkrankter könnte ein ganzes Krankenhaus lahmlegen. Deswegen ist die Entscheidung, so einen Schutz zu tragen, nur konsequent.

Nicht jeder hat so einen Schutz. Wie geht Ihre Klinik damit um?

Wer keinen hat, bekommt einen von uns. Wir telefonieren jedoch vorher mit dem Patienten und bitten darum, einen eigenen mitzubringen. So können Ressourcen gespart werden.

Was ist wichtiger? Distanz einhalten oder Mund-Nasen-Schutz tragen?

Das hängt von der Situation ab. Eine ausreichende Distanz ist im Freien das Sicherste. In Räumen kann es immer ein Aerosol geben. Da bietet der Schutz eine zusätzliche Sicherheit. Besonders wenn man so wie wir Ärzte mit Patienten in Kontakt kommt, ist ein Schutz enorm wichtig. Um die Frage aber genau beantworten zu können, bräuchte es wissenschaftliche Studien. Diese liegen dazu aktuell nicht vor.

In MV wurden die Intensivbetten deutlich aufgestockt. Wie sieht es in Stralsund aus?

Anfangs hatten wir 30 Intensivbetten. Wir hatten bereits auf 40 erhöht, jetzt sind wir bei 50. Sollte also eine zweite Infektionswelle auf unser Bundesland zu schwappen, wären wir gewappnet.

Könnte man aus Ihrer Sicht, auch dank der neuen Kapazitäten, wieder mehr Urlauber ins Land lassen?

Mehr Normalität in der Gesellschaft herzustellen, wäre sinnvoll. In der Klinik beschäftigen wir uns damit stark. Denn durch den Shutdown bleiben auch Patienten fern und werden somit schlechter versorgt. Mehr Normalität wäre wichtig für unsere Region insgesamt. Wir sind vom Tourismus geprägt, viele Jobs und Existenzen hängen davon ab. Ich glaube, dass die Menschen hier kreativ sind und entsprechende Hygienekonzepte umsetzen würden. Es muss es ja nicht von null auf hundert Prozent hochgefahren werden, man macht es Schrittweise.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr lesen:

Kunst in Stralsund: Goldschmiede öffnet Galerie trotz Corona-Krise

Veraltetes Kriegsschiff wurde über den Sund geschleppt

In Stralsunds Mutterkirche St. Maria geben sich Handwerker die Klinke in die Hand

Geld aus Seniorenbegegnungsstätte in Richtenberg gestohlen

Von Kay Steinke