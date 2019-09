Im zweiten Anlauf: Fred Schulz-Weingarten neuer Amtsvorsteher in Niepars

In einem Amtsausschuss ist der Hauptausschuss ein wichtiges Gremium zur Vorbereitung von Beschlüssen. So auch im Bereich Niepars. Fast fünf Jahre hat Wilfried Schwittay aus der Gemeinde Steinhagen, übrigens seit 25 Jahren im Amtsausschuss und damit dienstältestes Mitglied, darum gekämpft, dass alles Amtsausschussmitglieder auch im Hauptausschuss sitzen und beschließen dürfen. „Vorher waren wir immer außen vor, nur die Bürgermeister wussten Bescheid“, sagte er der OZ.

Denn die Bürgermeister sitzen automatisch in beiden Gremien, während die großen Gemeinden zusätzlich noch Abgeordnete entsenden dürfen, die aber eben bisher nicht im Hauptausschuss mitarbeiten durften. Das ist mit einer Änderung der Hauptsatzung geändert worden. Gut für alle Mitglieder, die nicht Bürgermeister sind.

Doch nun will der Amtsausschuss in Niepars zum Beispiel die nächsten Sitzungen zum Hauptausschuss umfunktionieren. Für die Beratenden dürfte das egal sein, und auch die Aufwandsentschädigung ist in beiden Fällen gleich. Aber: Der Hauptausschuss tagt nicht öffentlich. Das heißt, sowohl Einwohner des Amtes als auch die Medien sind davon ausgeschlossen. Kein gutes Zeichen, wenn zum Beispiel über eine Dachsanierung des Amtsgebäudes beraten werden soll. Das sind öffentliche Angelegenheiten, über die wir auch berichten wollen.

Personalentscheidungen sind immer nicht öffentlich – ob im Amts- oder im Hauptausschuss. Insofern sind die entsprechenden Personen auch geschützt. Aber alle anderen Themen verdienen es, öffentlich und damit transparent behandelt zu werden.