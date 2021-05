Zweitwohnungsbesitzer in Vorpommern machen sich für ihr Grundrecht stark

Stralsund

Viele der etwa 65 000 Zweitwohnungsbesitzer dürfen noch immer nicht nach MV einreisen. Schulter zucken und eine Entschuldigung – unterschiedlicher können die Reaktionen seitens der Politiker nicht sein. Während Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) der Ärger leidtut, den Zweitwohnungsbesitzer in Zeiten des Lockdowns mit der vom Land MV untersagten Nutzung ihrer Immobilien haben, kommt vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Harry Glawe (CDU) nur ein Schulterzucken.

Eilantrag an das Oberverwaltungsgericht

Unterdessen kämpft die Anwältin Katja Kleist für die Rechte von 30 Klienten. Sie alle haben einen Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern und wollen diesen angesichts sinkender Inzidenzzahlen im Land schnell wieder nutzen. Am vergangenen Montag fertigte sie in diesem Streitfall erneut einen Eilantrag an das Oberverwaltungsgericht MV in Greifswald an. Doch die Rechtsanwältin war schon einigermaßen erstaunt, dass das Gericht der Gegenseite eine Woche Zeit einräumte, zu ihrem Schriftsatz Stellung zu nehmen.

Anwältin der Zweitwohnungsbesitzer rügt Verzögerung

Aus Sicht von Katja Kleist grenzt das an Verzögerungstaktik. Darauf reagierte sie im Auftrag ihrer Mandanten mit einer Verzögerungsrüge. „In Anbetracht der Eilbedürftigkeit der Situation aufgrund des Fortbestands der gravierenden Grundrechtseingriffe, der Inzidenzentwicklung in den vergangenen 14 Tagen in Mecklenburg-Vorpommern und der offensichtlichen Untätigkeit des Antragsgegners, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, ist eine solche Verzögerung des Verfahrens nicht zu akzeptieren“ schrieb sie an das Oberverwaltungsgericht.

Petition hat über 1300 Unterstützer

Der Zweitwohnsitz von Jens Kröger ist ein Häuschen im Landkreis Vorpommern-Greifswald, unweit des Stettiner Haffs. Der gebürtige Berliner vertritt die Petition der Initiative „Zweitwohnsitz in MV“, mit der Betroffene auf eine Aufhebung des „Einreiseverbots für Zweitwohnsitzinhaber und Grundstückseigentümer“ drängen. „Insgesamt 1 333 Unterschriften, darunter 159 aus MV konnten mit dieser Online-Petition bereits gesammelt werden“, sagt Kröger und verweist darauf, dass diese Unterschriftensammlung bis nächste Woche Mittwoch verlängert worden ist. Um bis dahin eine öffentliche Anhörung zu erreichen, ist jedoch ein Quorum von 6700 Unterstützern nötig.

Minister verweist auf Kabinettssitzung Ende Mai

Rechtsanwältin Katja Kleist unterstützt das Anliegen der Online-Petition, um die Betroffenen wieder in ihre verfassungsgemäßen Grundrechte einzusetzen. „Ich bin der Meinung, dass dazu jedes legale demokratische Mittel eingesetzt werden sollte“, kommentiert sie das Vorgehen der Initiative. Kleist hat sich mit dem Thema nach eigener Aussage auch an Wirtschafts- und Tourismus-Minister Harry Glawe gewandt. Doch dieser habe auf ihre Nachfrage nur auf die Kabinettssitzung der Landesregierung am 31. Mai verwiesen, wo das Anliegen der Zweitwohnungsbesitzer besprochen werden soll.

Das Problem soll nicht ausgesessen werden

„Natürlich könnten wir das Ganze einfach aussitzen und warten bis im Juni die Grenzen wieder geöffnet werden. Wir wollen aber eine Grundsatzentscheidung“, sagt der Jens Kröger. Ziel sei es die Unterscheidung zwischen Haupt- und Zweitwohnsitz aufzuheben, denn jeder habe das Recht, sein Eigentum zu nutzen. „Es geht hier nicht um den Wunsch, mal eben im Zweitwohnsitz die Blumen gießen zu müssen, sondern um einen massiven Eingriff in die Grundrechte der Bürger“, so der 50-Jährige.

OB Badrow: Region freut sich auf Touristen

Oberbürgermeister Alexander Badrow versuchte, am vergangenen Donnerstag, 20. Mai, die Wogen etwas zu glätten. „Wir sind eine Region, die sich sehr freut, wenn Touristen hier sind. Wir wollen einladend wirken. Doch das hat die ganze Situation nicht getan“, sagte er bei Deutschland-Radio und wandte sich damit auch an die Zweitwohnungsbesitzer. Und an die Politik gerichtet: „Ich glaube nicht, dass sich die Landesregierung überhaupt im Klaren darüber ist, wie hoch der Schaden ist. Allein Stralsund hat über 600 000 Übernachtungen. Auf Rügen gibt es über zwei Millionen Tagestouristen. Das ist ein enormer Wirtschaftsbestandteil von uns. Dass das Geld, was ausgegeben werden soll, irgendwo auch verdient werden muss, scheint in Teilen der Landesregierung nicht mehr bekannt zu sein.”

Jens Kröger findet er es wunderbar, dass sich zumindest Stralsunds OB zu diesem Thema geäußert hat. „Es ist wunderbar, endlich traut sich ein Politiker öffentlich etwas zu sagen“, sagt er. Dennoch brauche es mehr Stimmen, um tatsächlich etwas zu bewegen – viele trauen sich jedoch nicht. Er verweist darauf, dass MV ja eigentlich Tourismusland Nummer eins sein möchte. „Ob das Einreiseverbot eine Delle im Image bei potenziellen Gästen hinterlassen hat, wird sich wohl noch zeigen.“ Krögers Standpunkt: „Wir sind doch in MV gemeldet, eigentlich müsste das Gesundheitssystem für alle Menschen im Bundesland ausgelegt sein.

Von Barbara Waretzi