Studium in der Pandemie - Zwischen Frust und Hoffnung: So starten Studierende in MV ins vierte Corona-Semester

Viele Studierende in MV fühlen sich coronabedingt seelisch belastet, isoliert und überfordert. Andere kommen mit den Bedingungen ganz gut zurecht. Die OZ hat sich in Rostock und Stralsund umgehört.