Zwischen Indoornesien und Flurugway: So ist Urlaub in Coronazeiten

Stralsund

Nach fast einem Jahr in Stralsund habe ich nun auch die letzte Umzugskiste ausgeräumt. Diese fristete lange ein ungeliebtes Dasein und versteckte sich unter dem Couchtisch. Lust hatte ich auf diese Kiste nicht, stand darauf doch: „Ordner und wichtige Dokumente“.Doch da mein Spanienurlaub vom Reiseveranstalter abgesagt wurde, verbrachte ich die freien Tage ohnehin zwischen „Indoornesien“, „Matratzedonien“, „Flurugway“ oder auch „Großbettanien“. Heißt: Ich hatte Zeit zum Optimieren der eigenen vier Wände.Diese nutzte ich zum produktiven Prokrastinieren: neue Bücher anlesen, Grillrezepte ausdrucken und in Gedanken um die Altstadt spazieren. Bis meine Freundin zur Halbzeit unseres „Raumänien“-Urlaubs die besagte Kiste auf den Couchtisch stellte, direkt vor den Fernseher.Trotz der fiesen Aufschrift befanden sich in der Kiste echte Schätze: Arbeitshose, Kissen, Computerspiele und: mein Bademantel. Den behielt ich die restlichen Tage des Urlaubs in „Haustralien“ auch einfach an – ganz zur Freude meiner Freundin.

Mehr lesen:

Besuch in Stralsunder Garten: Kein Bock, den Gärtner zu machen

Anzeige

Im Stadtteil Knieper in Stralsund hat es wieder gebrannt

Weitere OZ+ Artikel

Schluss mit Verboten, her mit neuen Geschäftsmodellen

Von Kay Steinke