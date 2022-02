Zwischen Stralsund und Greifswald: Extrem-Raser auf der B 105 gestoppt

Stralsund

Mehr als doppelt so schnell wie die Polizei erlaubt: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 105 trauten Beamte des Polizeireviers Grimmen am Mittwoch ihren Augen kaum, als sie im Display des Messgeräts das Tempo eines heranrasenden Pkw sahen. Mit 182 km/h fuhr ein aus Richtung Stralsund kommender Opel um 10.45 Uhr auf den Abzweig Kirchdorf zu, 80 sind an dieser Stelle gestattet.

700 Euro Bußgeld

Der 27-jährige Fahrer schaffte es nach Angaben der Polizei gerade noch so, sein Fahrzeug bis zur Kontrollstelle abzubremsen. Gegenüber den Beamten erklärte der Mann aus Stralsund, dass er in Zeitnot sei.

Das half ihm freilich nichts: Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz verbleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 176 km/h, was einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 96 km/h entspricht. Darauf stehen nach dem seit November gültigen Bußgeldkatalog 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Acht Autos waren zu schnell

Insgesamt stellten die Beamten an dieser Kontrollstelle in anderthalb Stunden acht Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Vier Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie nun ein Bußgeld erwartet (mindestens 16 km/h zu schnell).

Die Unfallursache „Geschwindigkeit“ steht nach wie vor an Platz eins der registrierten Verkehrsunfälle mit Personen- und schweren Sachschäden im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Von OZ/jps