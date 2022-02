Stralsund

Es müssen nicht immer Blumen oder Pralinen sein: Wer am Tag der Liebe mit der einen oder anderen Überraschung Pluspunkte sammeln möchte, darf sich hier gerne bedienen. Zwölf Tipps für einen tollen Tag.

1. Picknick mit Aussicht

„Wir machen einen Ausflug!“ sagen und nicht verraten, wo es hingeht. Dann mit dem Auto ins Parkhaus fahren – ja, richtig gelesen. Denn auf dem obersten Deck des Parkhauses „Am Ozeaneum“ lässt sich ein faszinierender Blick auf die Stralsunder Altstadt genießen. Überraschungsvollprofis holen nun den vorher gepackten Picknickkorb aus dem Kofferraum nach vorne und werden dafür mit verliebten Dankesblicken belohnt.

2. Kuscheln bei Schmuddelwetter

Sollte es regnen – prima! Einen extra großen Regenschirm kaufen und auf nach Altefähr. Dort am Strand bei Schmuddelwetter regengeschützt und eng aneinander gekuschelt über den menschenleeren Strand flanieren und sich erzählen, was man aneinander mag. Eine kleine Thermoskanne mit heißem Tee oder Kakao versüßt die Sache.

3. Funktioniert garantiert

Tipp für ihn: Die Partnerin fragen: „Rate mal, in welchem deiner Stralsunder Lieblingsrestaurants ich uns einen Tisch reserviert habe?“ Auf das erste Restaurant, das sie vermutet, mit Ja antworten. Danach dort heimlich anrufen und einen Tisch reservieren.

Irina und Kai Albrecht aus Barth: „Wir haben noch nichts geplant, sind aber spontan. Vielleicht setzen wir uns ins Auto und machen einen Ausflug – nach Rostock, Rügen oder auf den Darß. Es wird sicher ein schöner Tag, denn unser Enkel hat am 14. seinen ersten Geburtstag.“ Quelle: Kai Lachmann

4. Knutschi hier, Knutschi da

Besuchen Sie den Ort in Stralsund, wo sich die erste gemeinsame schöne Erinnerung abgespielt hat, wo sie sich zum ersten Mal geküsst oder einander versprochen haben. Dort ein Selfie machen. Jedes Jahr wiederholen. Lust auf mehr Knipsen und Knutschen? Suchen Sie sich ein paar Fotos von sich mit ihrer oder ihrem Liebsten heraus, die sie irgendwo in Stralsund gemacht haben, und auf denen Sie sich küssen. Fahren Sie wieder an diese Orte und stellen Sie die Bilder so originalgetreu wie möglich nach.

5. Romantik im Romantik-Hotel

Wer sich Romantik-Hotel nennt, sollte auch etwas zum Valentinstag zu bieten haben. Und siehe da, im Hotel-Restaurant „Zum Scheele“, Fährstraße 24, wird Verliebten ein spezielles Drei-Gänge-Menü für 45 Euro pro Person kredenzt. Geräucherter Aal mit Gurke und Basilikum, Filet und Backe vom Kalb mit Kürbis und Soße Hollandaise sowie zum Abschluss Tonkabohne, Kaffee und Schokolade. Reservierung: 03831 / 28 33 112. Auch Tines Nudelküche, Heilgeiststraße 74, hat sich etwas Besonderes überlegt: „Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, möchten wir euch am romantischsten Tag des Jahres kulinarisch verwöhnen“, heißt es auf der Facebook-Seite. Geboten wird ein „Valentinstags-Candle-Light-Dinner“ – entweder im Restaurant oder zu Hause. Dafür halten Tine und Team eine Dinnerbox auf www.tinesnudelkueche.de parat.

6. Süße Sünden

Konditorei Frötsch, Café Südwest, Café 66, Café Gumpfer, Café am Markt – sündhaft süße Torten, Kuchen und Co. gibt es an vielen Ecken in der Stadt. Suchen Sie sich gegenseitig etwas aus dem Sortiment aus. Na, wie gut kennen Sie den Geschmack ihrer/ihres Liebsten? Falls Sie schon am Vormittag mit dem Schmausen loslegen möchten: Im Südwest, Badenstraße 53, gibt es Pancakes zum Frühstück mit Sektchen und Blümchen auf dem Tisch.

Nicole und Martin aus Stralsund: „Wir werden am Valentinstag Wände einreißen, weil wir gerade unser Haus sanieren. Dabei haben wir uns übrigens noch nie gestritten. Denn bei uns steht das Wir im Vordergrund, nicht das Haus.“ Quelle: Kai Lachmann

7. Hand in Hand, round and round

Auf dem Alten Markt stehen noch immer Eisbahn und Riesenrad. Darauf und darin lassen sich ein paar schöne Runden drehen. Außerdem ist dort nicht sehr viel los. Gut möglich, dass Sie beide Gerätschaften sogar ganz für sich alleine haben.

8. Keine Zeit für Urlaub?

Vielleicht haben Sie gemeinsam frei am Valentinstag. Falls nicht, schenken Sie sich einen Gutschein für einen gemeinsamen freien Tag und lösen Sie ihn am Wochenende ein. Und was tun an diesem Tag? Urlaub! Und zwar zu Hause. Versuchen Sie, Stralsund als Stadt zu sehen, in die Sie gerade einen Kurztrip machen. Gehen Sie ins Ozeaneum, machen Sie Erinnerungsfotos vor der „Gorch Fock“, staunen Sie im Rathaus-Durchgang und buchen Sie eine Stadtrundfahrt. Dabei können Sie sich im Bus beim Aus-dem-Fenster-Gucken in den Arm nehmen und sagen: „Da vorne lade ich dich nachher zum Essen ein.“

9. Kleines Spielchen gefällig?

Auch ein Schaufensterbummel in der Ossenreyerstraße kann romantisch sein, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Vorschlag: Beide gehen getrennt voneinander in ein Geschäft und kaufen der anderen Person etwas, was sie zum Lachen bringt. Falls möglich, das Präsent im Laden in Geschenkpapier einwickeln lassen, dann ist die Überraschung größer. Kleiner Tipp: In der Schokoladerie de Prie im Rathaus gibt es Putziges zum Verputzen.

10. Verheiratet auf den ersten Blick

Wann haben Sie zuletzt eine romantische Komödie gesehen? Wann waren Sie zuletzt im Kino? Beides ewig her? Am Valentinstag zeigt das Cinestar Stralsund um 14.30, 17.15 und 19.45 Uhr „Marry me“ mit Jennifer Lopez und Owen Wilson. OZ-Urteil nach Sichtung der Vorschau: Könnte unterhaltsam werden. Aber Achtung, schauen Sie sich den Trailer vorher nicht an. Er verrät schon eine ganze Menge. Alles, was Sie wissen müssen: Musiksuperstar heiratet auf der Bühne – aber nicht den Auserwählten. Gutes Popcorn-Kino.

Dagmar und Siegfried Nack aus Prenzlau: „Oft gehen wir fein essen, gerne ein 3- oder 5-Gänge-Menü. In diesem Jahr haben wir den Valentinstag aber vorgezogen und lassen es uns nun auf Rügen gut gehen.“ Quelle: Kai Lachmann

11. Der richtige Sound

Nutzen Sie die App Spotify? Falls ja: Wir waren mal so frei und haben Ihnen eine Playlist mit Liebesliedern zusammengestellt, die Sie womöglich noch nicht (oft) gehört haben und durch den Tag begleiten könnten. Unser kleines Geschenk finden Sie, wenn Sie bei Spotify nach „OZ wünscht alles Liebe“ suchen.

12. Nichts dabei?

Dann verschenken Sie Blumen oder Pralinen.

Von Kai Lachmann