Stralsund

Nach einem brutalen Angriff in Stralsund musste ein 56-jähriger Mann schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Uniklinikum nach Greifswald geflogen werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits im späten Freitagabend im Bereich der Weißen Brücken zwischen Knieperwall und Friedrich-Engels Straße. Demnach fuhren der Mann und seine Frau gegen 23.30 Uhr auf dem dortigen kombinierten Geh- und Radweg, als eine entgegenkommende Fußgängerin den Stralsunder von seinem Fahrrad stieß und flüchtete.

Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Tat und zu den Beteiligten machen können, wenden sich bitte zur unter der Telefonnummer 03831/2 83 02 04 an den zuständigen Beamten oder unter der Telefonnummer 03831/ 2 89 00 an das Polizeihauptrevier in Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Jens-Peter Woldt