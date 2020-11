Stralsund

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern warnt vor dem Onlineshop homesweeethome. Laut einer Mitteilung handelt es sich bei der Website www.homesweeethome.de um einen Fake-Shop. In der Verbraucherzentrale haben sich schon mehrere Betroffene gemeldet, die auf das betrügerische Angebot offenbar reingefallen sind.

Angeboten werden über die Website Haushalts- und Küchengeräte. Die Bezahlung soll über Kreditkartenzahlung oder per Vorkasse auf ein spanisches Konto erfolgen. Die bestellte Ware haben Verbraucher bis heute nicht erhalten. Dabei wirbt dieser dubiose Shop sogar mit kostenlosem Versand innerhalb von 24 Stunden – und einer „Geld zurück Garantie“. Doch auch das haben Kunden, die bereits Geld überwiesen hatten, offenbar nicht zurückbekommen.

Fakeshop mit Sitz in Stralsund

Die Masche der Trickbetrüger ist perfide. Die Seite des Fake-Shops macht auf den ersten Blick einen durchaus modernen Eindruck. Seriosität und Vertrauen soll dadurch erzeugt werden, dass im Impressum eine reale Firma aufgeführt wird: die „Meister Logistik GmbH“ mit Firmensitz in Stralsund. Doch weder existiert die angegebene Stralsunder Telefonnummer noch wird die Meister Logistik GmbH im Handelsregister gelistet. Und was befindet sich an der angegebenen Adresse, der Stralsunder Robert-Bosch-Straße 21? Kein Händler für Küchengeräte, sondern ein Autolackier- und Karosseriebetrieb, der mit dem ganzen Fake-Shop nichts zu tun hat.

Kein Geld an Fake-Shop überweisen

Warum die Täter ihren Fake-Shop ausgerechnet in der Hansestadt angesiedelt haben, ist unklar. Vom digitalen Stralsund aus trifft er dabei nicht unbedingt die Hansestädter. Laut Verbraucherzentrale ist „homesweeethome“ über das Internet im ganzen deutschsprachigen Raum präsent. Die Betroffenen, die sich zuletzt bei der Verbraucherzentrale MV meldeten, kamen nicht aus MV, sondern aus anderen Bundesländern. Die Chance, das Geld nach dem Überweisen noch zurückzubekommen, ist jedoch gering.

Verbraucher, die auf sogenannte Fake-Shops hereingefallen sind, sollten Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Was Betroffene machen sollten:

Die Website www.auktionshilfe.info hat aufgelistet, wie sich homesweeethome-Käufer Verhalten sollten.

1. Speichere die Infos zum passenden Fakeshop und die Warnung ab und drucke sie aus.

2. Falls du noch nicht bezahlt hast, tu das auch weiterhin nicht. Versuche keinen weiteren Kontakt mit dem Täter aufzunehmen.

3. Fallsdu erst in den letzten 24 Stunden überwiesen hast, ist vielleicht noch etwas Geld zu retten. Auch wenn das Geld sofort bei dir abgebucht wurde. Wirklich weg ist es erst, wenn es dem Empfänger gutgeschrieben wurde. Deine Bank sollte unbedingt sofort bei der Empfängerbank anrufen und außerdem zusätzlich ein Fax dorthinschicken. Betone dabei, dass es sich nicht um eine Rückbuchung handelt, sondern um eine Stornierung einer noch nicht wertgestellten Zahlung.

4. Erstatte Anzeige bei der Polizei.

