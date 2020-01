Grimmen

- Am Sonnabend gegen 10.15 Uhr wurde auf der L 21, in der Nähe von Niepars eine 21-Jährige schwer verletzt. Bei dem Autounfall kam der 59-jährige Fahrer eines VW Golf zusammen mit drei weiteren Mitfahrern in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Auto blieb im Straßengraben liegen. Dabei wurde die 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 51 und 22 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.

Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Greifswalder Klinikum geflogen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergung musste die Landesstraße für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro.

Von Carolin Riemer