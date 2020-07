Barhöft/Wolgast

Von hoch oben weitet sich der Blick – und man nimmt Dinge wahr, die einem am Boden verborgen bleiben. In Vorpommern gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, Städte, Natur und Ostsee aus der Adler-Perspektive zu bestaunen.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sechs der schönsten Aussichtspunkte zusammengestellt.

Baumwipfelpfad Prora : Rügen aus der Sicht des Adlers

Familie Kowalski aus Serams hat es fast geschafft bis nach ganz oben auf den Baumwipfelpfad in Prora auf Rügen. Mutter Juliane (35), Vater Norman (34) und die drei Kinder Leyton (10), Yanis (7) und Clara (3) nutzen einen sonnigen Tag, um mal wieder gemeinsam auf den Aussichtsturm zu steigen.

Juliane und Norman Kowalski aus Serams besteigen zusammen mit ihren drei Kindern den Baumwipfelpfad in Prora. Quelle: Christa Driest

„Wir kennen auch andere Türme“, verrät Juliane Kowalski „aber wir finden, dass man hier die schönste Aussicht hat.“ Der 40 Meter hohe Baumwipfelpfad ist zusammen mit der Erlebnisausstellung Teil des Naturerbe Zentrums Rügen und wurde im Jahr 2013 eröffnet. Der Turm umschließt eine große Buche, deren Krone von der Aussichtsplattform überragt wird und der Form eines Adlerhorstes nachempfunden ist.

Der Pfad in die Höhe hat eine Steigung von maximal sechs Prozent und ist auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen zu bewältigen. Oben angekommen hat die Mühe sich gelohnt. „Der Blick über den Bodden, die Ostsee, das ehemalige KdF-Bad und Mukran ist unvergleichlich. Sogar das Lietzower Schloss ist zu sehen“, sagt Juliane Kowalski.

Barhöft bei Stralsund : Toller Boddenblick bis nach Hiddensee

Für diejenigen, die einen schönen Ausblick über die vorpommersche Boddenküste nahe der Hansestadt Stralsund suchen, ist der 17 Meter hohe Aussichtsturm bei Barhöft die ideale Anlaufstelle.

Toller Blick vom Aussichtsturm Barhöft Quelle: Arne Lehmann

Aus insgesamt 40 Metern Höhe kann man hier über die Insel Bock bis nach Hiddensee, Rügen sowie auf die Ostsee und Boddengewässer schauen. Einen Euro und das Hinaufsteigen von 102 Stufen (die OZ hat nachgezählt) kostet die Aussicht. Besonders gut macht sich der Turm als Station einer Radtour oder als Abstecher beim Tagesausflug an den Strand.

Der Aussichtsturm von Barhöft von außen – links die Ausstellung des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Quelle: Arne Lehmann

Ursprünglich hatte er allerdings eine ganz andere Funktion. 1986 wurde er als Beobachtungsturm der Grenzbrigade Küste der DDR in Auftrag gegeben. Nach der Wiedervereinigung stand das Gebäude leer, bis es von der Gemeinde Klausdorf zum Aussichtsturm umgebaut und in diesem Sinne 2004 eröffnet wurde. Zwei Jahre später richtete das Standesamt Altenpleen hier eine Außenstelle ein, sodass es seitdem möglich ist, sich auf dem Turm trauen zu lassen.

Am Fuße des Aussichtspunkts befindet sich eine Ausstellung des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Diese ist aktuell zwar geschlossen, die Aussicht kann aber trotzdem genossen werden.

Greifswald : 262 Stufen und sieben Glocken auf dem Weg zum Himmel

Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss schon die Treppe benutzen. Diesen Sinnspruch sollte man vor Augen haben, wenn man den Blick aus 60 Metern Höhe über Greifswald genießen möchte. 262 Stufen sind bis zur Aussichtsplattform des Dom St. Nikolai – der 1263 erstmals Erwähnung fand – zu überwinden. Dafür kann man dort aus luftiger Höhe bis auf Rügens Küste blicken und bei guter Sicht auch Stralsunds oder Neubrandenburgs Kirchturmspitzen erspähen.

Aus 60 Metern Höhe blickt man vom Greifswalder Dom St. Nikolai in die Umgebung - im Hintergrund die Küste der Insel Rügen. 262 Treppenstufen müssen dafür jedoch bewältigt werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Einen ersten Überblick bekommen Besucher von hier natürlich über die nahen Ausflugsziele, wie den Museumshafen, den Markt samt Rathaus, den Tierpark oder die benachbarten Kirchen St. Marien, St. Spiritus und St. Jacobi. Der Aufstieg lohnt sich allein dafür. Außerdem erfährt man einiges über die Geschichte.

Aus 60 Metern Höhe blickt man vom Greifswalder Dom St. Nikolai in die Umgebung. 262 Treppenstufen müssen dafür jedoch bewältigt werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Unweigerlich kommt man auch an der Glockenstube vorbei. Die 1440 gegossene Bet- und Professorenglocke ist hier die älteste der sieben neben- und übereinander angeordneten Glocken und läutet seit über fünf Jahrhunderten zum Vaterunser.

Wasserturm: 360-Grad-Schau auf die Grimmener Altstadt

141 Stufen müssen Besucher in Grimmen erklimmen, bis sie von der Aussichtsplattform des Wasserturms am Greifswalder Tor einen Rundumblick auf Grimmen genießen können. Das Baudenkmal ist mehr als 30 Meter hoch und ein typisches Grimmener Bauwerk: Von außen ist er mit Ziegelsteinen aus der Produktion der alten Grimmener Ziegelei verkleidet.

Vom Grimmener Wasserturm aus überblickt der Besucher die gesamte Altstadt inklusive Marienkirche bis hin zu den Trebelwiesen. Quelle: Almut Jaekel

1933 beschloss der Magistrat der Stadt, dass in Grimmen eine Wasserleitung mit einem Wasserwerk gebaut werden sollte. Nachdem für die Wasserversorgung in der stark gewachsenen Stadt 1963 ein neues Wasserwerk in Betrieb genommen worden war, stand der stillgelegte Turm leer. In den 1970er-Jahren wurde vom VEB Erdöl-Erdgas Grimmen der Wasserbehälter zur Schrottgewinnung ausgebaut.

Grimmens Wasserturm von außen. Quelle: Thorsten Erdmann

Trotzdem erhielt der Turm 1989 ein neues Dach. Die verglaste Aussichtsebene, wurde nach 1991 saniert und 2002 als Aussichtsturm eröffnet. Mittlerweile beherbergt der Turm die Stadtinformation, eine Ausstellung zu archäologischen Grabungen rund um den Turm, ein Trauzimmer, die Aussichtsebene und wechselnde Ausstellungen. Noch bis September sind Fotografien von Walter Scholz – aufgenommen im afrikanischen Gambia – zu sehen.

Das Wahrzeichen ist von Dienstag bis Freitag von 10.30 bis 16 Uhr geöffnet. Am ersten und letzten Wochenende im Monat können sich Besucher von 10 bis 16 Uhr im Turm umschauen.

Wolgasts Schönheiten auf einen Blick

Einer der schönsten Aussichtstürme der Region ist der Wolgaster Kirchturm. In 40 Metern Höhe bietet St. Petri einen 360-Grad-Blick in die Umgebung der alten Herzogstadt. Wenn nicht gerade Corona-Zeit herrscht, nutzen jährlich gut 20 000 Besucher die Möglichkeit und wagen den etwas beschwerlichen Aufstieg.

Ausblick von der St. Petri Kirche in Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt

148 enge Stufen sind zu überwinden, ehe man freien Blick auf den Peenestrom, das Blaue Wunder – also die Peenebrücke – und den Wolgaster Tierpark hat. Auch ein Blick auf das Achterwasser lässt sich erhaschen und bei klarer Sicht kann man am Horizont sogar Trassenheide und Zinnowitz erspähen und die dahinter liegende Ostsee erahnen.

Die St.-Petri-Kirche in Wolgast von außen. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Aufstieg auf den Kirchturm von St. Petri erfolgt zunächst über eine eng gemauerte Wendeltreppe, die dann in eine Holzkonstruktion mündet, die direkt zur Aussichtsplattform führt. 2 Euro betragen die Kosten für den Aufstieg und den anschließenden herrlichen Panoramablick über Wolgast. Das Geld kommt der Kirchengemeinde für den Erhalt von St. Petri zugute.

Hier gibt es Barth von oben

Einen herrlichen Blick über Barth haben Besucher vom Turm der Marienkirche aus. Diesen Ausblick muss man sich allerdings erst einmal verdienen. Denn einen Fahrstuhl gibt es nicht.

Barth von oben: Vom Turm der Marienkirche sieht man den Hafen, den Marktplatz und das Adlige Fräuleinstift. Quelle: Anika Wenning

Etwa 180 Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform, die sich in Höhe der Turmuhr befindet. Der Kirchturm hat insgesamt eine Höhe von 86,5 Metern. Immer montags bis freitags von 11 bis 15.30 Uhr und sonnabends von 11 bis 16.30 Uhr kann man die Stufen hinaufsteigen. Wer hoch hinaus will, muss sich vorher gegenüber im Lesecafé (Papenstraße sechs, lila Gebäude) melden. Bei guter Sicht kann man sogar im Nordosten bis zur Insel Hiddensee und im Norden bis zur Kreideküste der dänischen Insel Møn schauen. Auch die Türme von Stralsund kann man erkennen, wenn die Sicht klar ist.

Die St. Marien-Kirche in Barth von außen. Quelle: Anika Wenning

Außerdem hat man eine tolle Aussicht auf den Barther Hafen, den Marktplatz, den Fangelturm, das Adlige Fräuleinstift und das Dammtor. Wer zwischendurch einmal verschnaufen will, kann sich auf dem Weg nach oben die Kirchenglocken anschauen und Interessantes dazu lesen.

Von Christa Driest, Arne Lehmann, Wenke Büssow-Krämer, Almut Jaekel, Cornelia Meerkatz, Anika Wenning