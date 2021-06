Stralsund

Die Firma snt-regiocom aus Magdeburg übernimmt zum 1. Juli das Stralsunder Callcenter der Firma Majorel in der Großen Parower Straße samt Belegschaft. Die Mitarbeiter hatten monatelang um ihre Jobs gebangt, ehe das überraschende Angebot aus Sachsen-Anhalt kam. Was hat der neue Besitzer vor? Was will er anders machen als der Vorgänger? Die OZ hat mit dem geschäftsführenden Direktor Dirk Moritz (52) gesprochen.

Wie wird der Stralsunder Start aussehen? Gibt es am 1. Juli eine Feier, auf der Sie ein rotes Band durchschneiden?

Dirk Moritz: Wir werden uns ein paar kleine Überraschungen für die Mitarbeiter überlegen. Ob wir ein Band durch- oder einen Kuchen anschneiden, wissen wir noch nicht. Es wird sicher eine Zeremonie geben, abhängig davon, was die Corona-Einschränkungen zulassen.

Wie lief der Übernahme-Prozess?

Wir waren mit Majorel in Verhandlung und haben uns sehr schnell auf den Standort Stralsund fokussiert. Wir haben vor Ort konstruktive Gespräche mit den Betriebsräten geführt und Mitarbeiterversammlungen einberufen. Unsere Projektteams sind seit vergangener Woche in Stralsund und sprechen mit den Führungskräften. Nun wird gerade weitere Technik an den Standort gebracht.

Wie viel haben Sie sich die Übernahme kosten lassen?

Über den Preis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Gekommen, um zu bleiben: Für das Gebäude in der Großen Parower Straße ist ein Langzeitmietvertrag unterschrieben worden. Quelle: Christian Rödel

Werden Sie als Geschäftsführer des Unternehmens ein Büro in Stralsund haben?

Ich selbst betreue über 20 Standorte, habe mir aber vorgenommen, mehrmals im Jahr in Stralsund zu sein. Ich habe einen erfahrenen Mitarbeiter aus der Unternehmensgruppe zum Leiter für Stralsund ernannt. Deshalb muss ich nicht immer selbst vor Ort sein. Er ist schon da und arbeitet sich ein.

Was wollen Sie anders machen als die Vorgänger?

Unsere Art zu arbeiten ist anders. Die Leiter führen die Standorte im Geschäftsbetrieb autark, sie sind entscheidungsbefugt. Die Firma snt-regiocom ist eigentümergeführt. Das heißt, die Gründer sind im Unternehmen tätig und nah an den Mitarbeitern. Unsere Kultur ist sehr mittelstandsgeprägt, mit flachen Hierarchien.

Wie geht es nach dem 1. Juli weiter?

Wir haben knapp 300 Mitarbeiter übernommen. Das fühlt sich sehr gut an. Nachdem wir die Integration ins Unternehmen begonnen haben, wollen wir uns als Arbeitgeber in der Region positionieren, Kampagnen fahren, Vertrauen gewinnen. Wir wollen weiter wachsen.

Haben Sie dafür Zielzahlen?

Im Herbst wollen wir weitere Mitarbeiter einstellen. Wir wollen 50 neue Kolleginnen und Kollegen pro Jahr gewinnen. Wir haben als Unternehmensgruppe 17 Standorte in Deutschland, fünf in Bulgarien und einen in der Türkei. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind wir noch mit 500 Mitarbeitern in Neubrandenburg. Wir wissen, wie wir Wachstum erzeugen können. Aber wir wissen auch, dass die Kapazitäten am Standort und auf dem Bewerbermarkt Grenzen haben.

Wie viel kann man bei Ihnen als Callcenter-Agent verdienen?

Wir liegen in der Basisvergütung immer etwas über dem Mindestlohn. Für viele Projekte gibt es die Möglichkeit, zusätzlich eine leistungsorientierte Vergütung von mehreren 100 Euro zu erhalten.

Müssen die Mitarbeiter dafür Produkte verkaufen?

95 Prozent der Anrufe sind Inbound, das heißt, wir werden angerufen. Bei der Extra-Vergütung geht es darum, wenn etwa ein Kunde wegen seines DSL-Vertrags anruft und der Mitarbeiter sieht, dass er keinen Mobilfunkvertrag dazu hat, dann kann er ihm einen anbieten.

Können Sie sagen, um welche Auftraggeber es geht oder aus welchen Branchen sie kommen?

Wir bringen Aufträge mit. Namen dürfen wir aber nicht nennen. Telekommunikation ist eine der größten Branchen, ebenso Retail, also Service für den Einzelhandel. In beiden Bereichen haben die Stralsunder schon gearbeitet. Wir führen das Know-how fort. Es gibt auch noch eine dritte Branche, aber dazu kann ich leider noch nicht mehr sagen.

Wollen Sie hier investieren oder ist alles optimal?

Das Center wurde ordentlich geführt, aber wir werden renovieren, wo es nötig ist, und Geld in die IT stecken. Außerdem werden die Räume farblich anders gestaltet. Vielleicht wird auch die Sitzordnung verändert. Aber das wird vor Ort entschieden. Wir haben einen Langzeitmietvertrag geschlossen.

Gelernt zu Zeiten der Nokia-Knochen Dirk Moritz ist geschäftsführender Direktor der Unternehmensgruppe snt-regiocom, die ihren Sitz in Magdeburg hat. Moritz selbst arbeitet aus der Nähe von Frankfurt aus und ist oft unterwegs und besucht die Callcenter-Standorte. Der heute 52-Jährige ist Chemieingenieur und Betriebswirt. Während des Studiums hat er bereits im Callcenter gearbeitet. „Damals habe ich im Bereich Mobilfunk gearbeitet. Das war die Zeit der Nokia-Knochen.“ So werden scherzhaft die ersten großen Handys des finnischen Herstellers bezeichnet. Moritz blieb dem Thema Kundenservice treu. Bevor er zu snt-regiocom wechselte, war er bei 1&1 tätig.

Vermutlich werden viele Mitarbeiter in einem großen Raum sein. Wie gestalten Sie das coronakonform?

Wir haben eine umfangreiche Expertise im Betreiben solcher Standorte und setzen Hygienepläne und -regeln um – Abstand, Desinfektion, Masken, Lüftung. Als die Pandemie losging, konnten wir innerhalb kürzester Zeit fast 80 Prozent unserer Gesamtbelegschaft ins Homeoffice bringen. Es war und ist uns sehr wichtig, unsere Angestellten zu schützen. Die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen – das werden wir auch in Stralsund so handhaben, solange die Pandemie herrscht.

Corona ist auch in anderer Hinsicht ein Thema, da snt-regiocom Corona-Hotlines betreut. Können Sie sich das auch für MV vorstellen?

In drei Bundesländern machen wir die Hotline und wir arbeiten für zwei Bundesministerien. Das sind spannende und wertschätzende Auftraggeber. In Mecklenburg-Vorpommern hätten wir das auch gerne gemacht, aber wir sind leider nicht zum Zuge gekommen.

Von Kai Lachmann