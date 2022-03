„unseKinder“: Stralsunds modernste Schule startet in altem Plattenbau 

Stralsund

Die Schullandschaft in der Hansestadt wird vielfältiger. Die gemeinnützige „unseKinder“ GmbH eröffnet in Knieper West eine innovative und inklusive Schule mit Kita und Hort – und offenbar überzeugendem Konzept. Denn zahlreiche Eltern haben ihren Nachwuchs schon angemeldet. „Wir legen los mit 50 Schulkindern“, kündigt Fabienne Lüth, geschäftsführende Gesellschafterin, an. Fürs kommende Schuljahr gebe es eine Warteliste. „Wir haben sogar schon Anmeldungen für 2029.“

Der Betrieb von Schule, Kita und Hort soll regulär Mitte August starten. Allerdings hat der Bau des neuen Kinder- und Jugendcampus noch längst nicht begonnen. Gerade wird erst noch der Bebauungsplan für die Fläche am Heinrich-Heine-Ring (ehemaliges Plattenwerk) erstellt, informiert Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Juri geht, „unseKinder“ kommt

Neben dem Schulgebäude sollen eine Sporthalle, ein St.-Nikolai-Gemeindezentrum und Wohnhäuser errichtet werden. Wenn alles läuft wie geplant, könnten 2023 die Tiefbauarbeiten beginnen, schätzt Badrow. Es wird also noch einige Jahre dauern, bis „unseKinder“ ins neue, nach eigenen Vorstellungen gestaltete Gebäude einziehen kann. Wo wird bis dahin unterrichtet?

Die Lösung ist – mal wieder – das Gebäude des alten „Herder-Gymnasiums“ in der Arnold-Zweig-Straße. Der Plattenbau stand eigentlich schon auf der Abrissliste, hielt aber immer wieder als Ausweichschule her und macht seine Sache bisher so gut, dass sich die Schulen hier salopp gesagt die Klinke in die Hand geben.

Das ehemalige Herder-Gymnasium dient auch weiterhin als Ausweichschule. Im Sommer ziehen die „unseKinder“ in den Plattenbau ein. Quelle: Kai Lachmann

Rund 15 Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf

Bis zum Sommer sind noch die Schüler und Lehrer der Juri-Gagarin-Schule untergebracht. Deren Gebäude wird seit Herbst 2019 umfangreich modernisiert. Damit die „unseKinder“ danach ins ehemalige Gymnasium einziehen können, haben Badrow, Lüth und Schulamtsleiterin Sonja Gelinek am Donnerstag einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Der in die Jahre gekommene Herder-Plattenbau mit den geschlossenen Räumen und Treppenstufen entspricht zwar nicht gerade dem, was das offene und für Kinder mit Behinderungen ausgelegte Konzept der neuen Schule vorsieht. Fabienne Lüth und ihr Team wollen aber das Beste daraus machen. „Die Räume hier sind recht groß“, nennt sie einen Vorteil. „Und wir kümmern uns gerade um Rollstuhlrampen.“ Unter den ersten 50 Kindern seien etwa 15 mit diagnostiziertem Förderbedarf. „Im nächsten Jahr kommen zwei Mädchen mit Rollstuhl dazu. Wir planen, dass sie im Erdgeschoss untergebracht werden.“

Keine Klassen, keine Klingel, keine festen Schulstunden

Bei „unseKinder“ wird vieles anders sein, als man es von traditionellen Schulen kennt. Beispielsweise werden keine Klassen frontal unterrichtet. Stattdessen gibt es jahrgangsübergreifende Lernfamilien, die in Lernlandschaften von zwei festen Pädagogen und einem Unterstützerteam betreut werden. „Die Lernwege der Kinder sind individuell“, nennt Lüth den wohl wichtigsten Grundsatz. „Inhalte sollen ineinander übergehen. Wir machen viel in Projekten und fächerübergreifend.“ Lebenskompetenz und zivilgesellschaftliches Engagement sollen ab der Jahrgangsstufe sechs fest im Unterrichtsplan integriert sein – die Kinder lernen, wie sie sich einbringen können.

Bis Klassenstufe acht werde es keine Noten geben, sondern eine Textbewertung. Und Klassenarbeiten? „Die Kinder entscheiden selbst, wann sie bereit sind, ein Feedback über das abzugeben, was sie gelernt haben“, antwortet Fabienne Lüth. Auch die Klingel und der 45-Minuten-Takt für Schulstunden fallen weg. Zudem lernen die Kinder einen Tag pro Woche an einem anderen Ort. „Man kann auch im Wald Mathe machen“, meint die 42-Jährige, die aus der Erwachsenenbildung kommt und selbst sechs Kinder zu Hause hat.

So könnte er aussehen, der Kinder- und Jugendcampus „unseKinder“ in Knieper West. Das Vorbild für das Stralsunder Projekt stammt vom Planungsbüro MONO Architekten, die das Gebäude für den Waldorfhort im Berliner Prenzlauer Berg entwarfen. Quelle: Gregor Schmidt

240 Kinder sollen es werden

Zum Auftakt sind zwei Lernfamilien mit 25 Kindern vorgesehen. Die Klassenstufen eins und zwei werden gemeinsam lernen, ebenso drei, vier und fünf. „Im nächsten Jahr werden wir dann zweizügig“, erklärt Lüth. Jährlich sollen es 30 Kinder mehr werden, bis am Ende rund 240 in der neuen Schule lernen. Angestrebt wird, Unterricht bis zur 13. Klasse anzubieten. Der Hort wird für 120 Jungen und Mädchen ausgelegt sein, die Kita für 60.

„unseKinder“: Das steckt hinter dem Namen Nein, es ist kein Schreibfehler. Zwar könnte man meinen, „unseKinder“ sollte eigentlich „unsere Kinder“ heißen, doch die Macher hinter der gemeinnützigen GmbH haben sich etwas anderes dabei gedacht. Geschäftsführerin Fabienne Lüth, erklärt, dass unabhängige und selbstbewusste Kinder aus der Schule ins Leben entlassen werden sollen. Kontakt und Aufnahmeanträge: unseKinder gGmbH, Heilgeiststr. 68, 18439 Stralsund, anmeldung@unseKinder.de; www.unsekinder.de, 0152 / 31 89 31 64.

Zum Gelingen des Vorhabens hat auch die Leserschaft der Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG beigetragen. Bei der weihnachtlichen Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ kamen 11 000 Euro zusammen. Das Geld soll verwendet werden, um einen Snoezelen-Raum einzurichten. „Für diesen Raum der Ruhe, der Schülern mit Handicap sowie ihren Mitschülern Gelegenheit zur Verbesserung sensitiver Wahrnehmungen bieten wird, haben die OZ-Leser mit ihrem Engagement beigetragen“, so das Fazit des ehemaligen OZ-Redakteurs Jörg Mattern, der die Spendenaktion betreut hat.

