Die Sturmflut von vergangener Woche hat erneut massive Schäden an der Küste Loissins verursacht. Der Küstenradweg, der von Ludwigsburg nach Loissin führt, wurde in Höhe der schlafenden Bäume von der Sturmflut unterspült und ist inzwischen gesperrt. An der Bungalowsiedlung riss die Flut zwei Bäume vom Steilufer. Die Abbruchkante rückt damit weiter bedrohlich nahe an die Grundstücke heran. Am Weg „Am Felde“ ist ein Kontrollschacht einer Kläranlage nur noch 50 Zentimeter mit Deckung bewachsen, zählt Bürgermeister Detlef Sadewasser weitere Schäden auf.

Gefühl der Wut und Ohnmacht

Für die Bewohner der Bungalowsiedlung spitzt sich die Situation mit jedem neuen Hochwasser weiter zu. „Der Eigentümer eines Bungalows stand weinend an der Steilküste. Stellen Sie sich das vor, ein erwachsener Mann heult, weil er Angst um sein Eigentum hat“, sagt Renate Gauger. Auch sie und ihr Mann Armin Gauger leben in der Bungalowsiedlung. Nicht in der ersten Reihe. Aber das Schicksal der Nachbarn nimmt auch das Ehepaar mit.

Ein Gefühl der Ohnmacht und Wut liegt über der Siedlung. Die Sturmflut vom vergangenen Mittwoch war das dritte schwere Hochwasser seit 2017, das an der Küste nagte. Im vergangenen Jahr besuchten Vertreter des Landes die Siedlung, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) brachte danach den Vorschlag auf den Tisch, im Zuge der derzeit laufenden Aufspülmaßnahmen in Lubmin Sand nach Loissin zu bringen und dort am Strand abzukippen. „Das wäre vermutlich genehmigungsfähig gewesen“, so Amtsleiter Matthias Wolters.

Sandaufspülung nicht nachhaltig

Doch die Gemeinde lehnte ab. „Wir sind mit diesem Vorschlag nicht einverstanden“, sagt Sadewasser. Die Kosten von 300 000 Euro allein für den Sand, 600 000 Euro für den Transport und weiteren Ausgaben für den Bau einer Baustraße seien für die Gemeinde nicht zu stemmen. Vielmehr aber zweifeln die Loissiner an der Nachhaltigkeit dieser Maßnahme. „Wenn man nach Lubmin schaut, weiß man, dass das nichts bringt“, sagt Renate Gauger. Der Sand, der dort gerade im Zuge der Küstenschutzmaßnahme aufgespült wurde, landete mit der Sturmflut der vergangenen Woche im Flachwasser vor Loissin.

Die Gemeinde setzt inzwischen auf eine andere Lösung: Den Bau von Doppelpfahlreihen und sogenannten Faschinen. „Das System hat sich in den Niederlanden und Schleswig-Holstein bewährt und es ist aus unserer Sicht deutlich effektiver als die Aufspülung“, sagt Sadewasser. Ein Stralsunder Ingenieurbüro hat den Bau dieser aus einer hölzernen Doppelpfahlreihe bestehenden Küstenschutzanlage, die in der Mitte mit Reisig aufgefüllt ist, für Loissin projektiert. Sie soll parallel zur Steilküste in den Sand eingebracht werden.

Noch keine Erfahrungen

Das StALU hält ein solches System bei normalen Sturmfluten aus küstenschutztechnischer für grundsätzlich geeignet, zweifelt aber an der Wirkung bei schwerem oder sehr schwerem Hochwasser. Zudem reicht der derzeitige Planungsstand der Behörde nicht aus. „Die Projektierung allein genügt nicht“, sagt Wolters. „Wir benötigen vor allem Aussagen über die Auswirkungen auf die Nachbarbereiche.“ Diese Aussagen seien bislang nicht erbracht worden. Nach Einschätzung des Amtes könnte das nur vor der Bungalowsiedlung errichtete System zu einer Lateralerosion (seitlichen Erosion) der östlich und westlich gelegenen Bereiche führen.

„Mit den Faschinen würden wir im Amtsbereich Neuland betreten“, sagt auch Martina Hoffmann vom Bauamt in Lubmin. Deswegen lägen auch noch keine adäquaten Erfahrungen vor. Derzeit befinde man sich noch in der Planungs-, und noch nicht in der Ausführungsphase. Hinzu kommt, dass die Bungalowsiedlung von Naturschutzgebieten umgeben sei, so Hoffmann weiter. Bei der Unteren Naturschutzbehörde seien inzwischen die notwendigen Genehmigungsanträge gestellt worden. Damit die Naturschutzbehörde entscheiden könne, müssten aber erst die Prüfergebnisse des StALU vorliegen.

Kein zusammenhängend bebautes Gebiet

Der Prozess von der Genehmigung bis zum Bau wird also noch dauern. „Wir werden jetzt noch mal einen Brief an Minister Backhaus schreiben“, sagt Bürgermeister Sadewasser. Grundsätzlich sind die Landesumweltbehörden zurückhaltend, die Bungalowsiedlung als zusammenhängend bebautes Gebiet anzuerkennen. Bei der Umwandlung von Ferien- in Dauerwohnsitzen hatte das StALU in den vergangenen Jahren sein Einvernehmen verwehrt. Deshalb sieht die Behörde auch keinen vorrangigen Handlungsdruck in Loissin. „Hätte der Minister hier ein Häuschen, hätte sich bestimmt schon etwas bewegt“, ist Sadewasser überzeugt. „Aber so zieht sich das Land aus der Verantwortung.“

