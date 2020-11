Pasewalk

Am vergangenen Samstagabend gegen 21:45 Uhr kam es infolge einer versuchten Verkehrskontrolle durch die Polizei Pasewalk zu einer folgenschweren Flucht eines Audi A6 in der Heinrich-Heine-Straße in Strasburg. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte zuvor alle Anhaltesignale ignoriert und versuchte, vor dem Streifenwagen zu flüchten. Über die Falkenberger Straße, die Letzte Straße, die Altstädter Straße bis hin zur Friedensstraße missachtete er mehrfach die Vorfahrt, fuhr nur knapp an Hauswänden entlang, nutzte zum Teil Gehwege und kam schließlich auf Grund der Kollision mit einem Bordstein zum Stehen.

Insassen des Unfallwagens blieben unverletzt

Neben dem 21-jährigen Fahrer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, befanden sich noch zwei 16 und 17 Jahre alte Mitfahrerinnen im Fahrzeug. Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Vermutlich fremdes Fahrzeug

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich ebenfalls heraus, dass der Fahrzeugführer den Audi vermutlich ohne Wissen des Eigentümers benutzt hat. Außerdem wurden Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden und beschlagnahmt.

Fahrer erwartet Verfahren

Der 21-Jährige muss sich nun wegen einer Vielzahl von Straftaten, u. a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

