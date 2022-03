60 000 Euro Schaden: Betrunkener demoliert Mietwagen in Ducherow

Ducherow

Die Polizei in Vorpommern ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen einen betrunkenen Autofahrer, der einen gerade drei Wochen alten Mietwagen demoliert hat. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde das Auto der Marke BMW in der Nacht zu Samstag an einer Kreuzung in Ducherow (Vorpommern-Greifswald) gefunden.

Der 40-jährige Fahrer hatte bei hohem Tempo die Kontrolle über den Wagen verloren und war seitlich gegen einen Ampelmast gefahren, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Kollision aber anscheinend unverletzt überstanden. Der Schaden wird auf 60 000 Euro geschätzt.

Bei dem 40-Jährigen wurden 1,52 Promille Atemalkohol gemessen. Ein Zeuge hatte die Beamten wenige Minuten zuvor bereits alarmiert, da er den Mann noch vom Losfahren abhalten wollte.

Von dpa/OZ