Ein Wohnmobil hat am Samstagmorgen auf einem Parkplatz an der Autobahn 20 nahe Groß Miltzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gebrannt. Der Fahrer und seine Mitfahrerin konnten noch rechtzeitig von der Autobahn abfahren und sich in Sicherheit bringen, bevor es in voller Ausdehnung brannte.