Angestellte mit Messer bedroht: Mann überfällt Tankstelle in Pasewalk

Pasewalk

Die Oil-Tankstelle in Pasewalk wurde am Sonntagabend überfallen. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine 55-jährige Angestellte die Tat. Ein dunkel gekleideter und mit einem Tuch maskierter Mann sei in die Tankstelle gekommen und habe mit vorgehaltenem Messer die Einnahmen von ihr verlangt. Da das Geld aber bereits im Tresor war, zu dem die Frau keinen Zugriff hatte, flüchtete der Täter ohne Beute und ohne die Frau zu verletzen. Der Mann war etwa 1,75 m groß und sprach akzentfrei hochdeutsch. Die Polizei konnte den Mann trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht finden und bittet deswegen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von RND/cst