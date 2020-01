Neubrandenburg

Die Ermittlungen gegen Janine Z., Mutter der ermordeten Leonie, sind abgeschlossen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Montag nach OZ-Anfrage mit. Ob gegen die 26-Jährige Anklage erhoben werde, sei jedoch noch nicht entschieden, so Sprecher Gerd Zeisler.

Leonie war im Januar 2019 nach Misshandlung und massiver Gewalteinwirkung durch ihren Stiefvater ums Leben gekommen. David H. wurde dafür am vergangenen Donnerstag vom Landgericht Neubrandenburg zu lebenslanger Haft wegen Mordes durch Unterlassung verurteilt. Das Gericht war zu der Überzeugung gelangt, dass der Stiefvater den Notarzt zu spät rief und Leonies Tod billigend in Kauf genommen habe, um damit seine Gewalttat zu vertuschen. Am Montag wurde ebenfalls bekannt, dass seine Verteidiger Revision einlegten.

„Auch die Mutter wird sich vor Gericht verantworten müssen“

Der vorsitzende Richter hatte während der Urteilsbegründung betont: „Das Urteil gegen David H. schränkt nicht die Verantwortung der Mutter ein. Auch Leonies Mutter wird sich noch vor Gericht verantworten müssen.“ Nun heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft, dass die Entscheidung darüber noch gar nicht gefallen sei.

Sie hatte gegen Janine Z. wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Allerdings: „Wie genau die Anklage lauten wird, wenn sie denn erhoben wird“, ob wegen fahrlässiger Tötung oder in einer anderen Sache, sei laut Zeisler noch unklar.

Janine Z. nicht in Untersuchungshaft

Leonies Mutter hält sich derzeit zusammen mit ihrem jüngsten Sohn, dem gemeinsamen Kind von ihr und David H., in einer betreuten Mutter-Kind-Einrichtung auf. Der dreijährige Sohn, das gemeinsame Kind mit Leonies leiblichen Vater Oliver E. ist in der Obhut des Vaters. Janine Z. befindet sich laut Gerichtssprecher nicht in Untersuchungshaft. Sie könne sich frei bewegen.

Von Juliane Schultz