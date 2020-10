Anklam

Beim Wenden hat eine Autofahrerin einen Motorradfahrer in Anklam (kreis Vorpommern-Greifswald) übersehen. Die 69-Jährige wollte am Sonntag in der Lindenstraße die Spur wechseln, als es zum Unfall kam. Der 48-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3500 Euro. Der Kradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Anklam gebracht.

Von OZ