Torgelow

Autobrand in Torgelow: Am Montagabend wurde die Polizei zu einem brennenden Auto bei Torgelow gerufen. In den Ueckerwiesen brannte ein nicht zugelassener Seat Ibiza, der bereits seit einigen Tagen vor Ort abgestellt worden war. Beamte des Polizeireviers Ueckermünde hatten vorher bereits eine Ordnungswidrigkeitensanzeige mit dem Vorwurf der illegalen Abfallbeseitigung gefertigt und die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt Torgelow informiert.

Nun wurde das Auto nach ersten Erkenntnissen durch unbekannte Täter angezündet, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde (039771) 82-224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.deoder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Galerie: Die größten Brände in MV seit 2018

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

Von RND/kh