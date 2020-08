B 109 bei Torgelow: Auto fängt Feuer und brennt aus

Ferdinandshof

Am Samstagvormittag ist es zu einem Pkw-Brand auf der B 109 an der Abfahrt Heinrichsruh bei Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswals gekommen. Die Fahrzeuginsassen befanden sich auf dem Rückweg von der Insel Usedom, als in der Nähe der Ortschaft Ferdinandshof ihr Auto anfing Feuer zu fangen.

Auf der B 109 zwischen Torgelow und Ferdinandshof ist am Samstagvormittag ein Auto ausgebrannt. Quelle: Christopher Niemann

25.000 Euro Sachschaden

Der Fahrer hielt den Wagen am Straßenrand an, brachte sich und die Beifahrerin in Sicherheit und verständigte die Rettungskräfte. Das Fahrzeug brannte komplett aus, wobei die Straße selbst und das angrenzende Grasland auf ca. 200qm ebenfalls Feuer fingen. Diese Brände wurde durch die Freiwillige Feuerwehren Ferdinandshof und Torgelow gelöscht. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Von RND