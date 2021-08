Das Gesundheitsamt hat für die Badestelle Rieth am Neuwarper See (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Badeverbot empfohlen. Grund sind Blaualgen – die für Menschen unangenehm werden könnten.

