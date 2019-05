Ueckermünde

Bei diesem Ausparkversuch in Ueckermünde ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist fast alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte: Eigentlich wollte eine 65-jährige Frau am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr nur ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke fahren. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau allerdings statt des Rückwärtsgangs den Vorwärtsgang eingelegt. Das Auto durchbrach daraufhin einen Zaun und stieß mit der Glasfassade eines Hauses zusammen. Dadurch wurden die Fenster des Gebäudes beschädigt.

Anschließend setzte die Frau ihr Auto zurück. Dabei fuhr sie vier auf einem Parkplatz stehende Autos an und beschädigte diese.

Autofahrerin war betrunken

Die Polizei stellte bei der 65-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille fest. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Der Sachschaden an den fünf Autos, dem Zaun und dem Haus beträgt laut Polizeiangaben rund 35.000 Euro.

RND/jad