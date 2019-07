Ueckermünde

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr einen Autofahrer in Ueckermünde kontrollieren wollen. Statt anzuhalten, raste der 36-jährige Fahrer jedoch davon. Er flüchtete über die Landesstraße 31 in Richtung Mönkebude. „Dabei fuhr er mit rund 180 Stundenkilometern außerhalb geschlossener Ortschaften und viel zu schnell an unübersichtlichen Stellen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

In der Siedlung „Am Mühlenberg“ in Mönkebude stoppte der 36-Jährige das Auto und flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, konnten den Mann jedoch nicht mehr einholen.

Suchhund der Polizei im Einsatz

Zur Unterstützung kamen zusätzliche Polizisten und ein Fährtensuchhund zum Einsatz. Der Diensthund konnte die Fährte des Flüchtigen aufnehmen. Die Polizisten stellten den Mann schließlich in der Nähe eines Bungalows.

Der 36-Jährige war mit einem Baseballschläger bewaffnet. Die Beamten forderten ihn auf, den Schläger fallen zu lassen, da sonst der Diensthund eingesetzt worden wäre. „Der Aufforderung kam der 36-jährige Mann nach, sodass die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte“, sagte ein Polizeisprecher.

Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zudem muss sich der 36-Jährige nun einem Strafverfahren stellen.

RND