Radeln für den guten Zweck: Mit Fahrrädern haben sich am Freitagmorgen sechs Mitglieder der Feuerwehr Germendorf bei Oranienburg auf dem Weg ins vorpommersche Eggesin gemacht, um ihre Partnerfeuerwehr zu besuchen. Die rund 160 Kilometer gefahrenen Kilometer wurden von Sponsoren prämiert.

Video: So radelten die Brandenburger Feuerwehrleute nach Eggesin

Ab Pasewalk fuhren die Eggesiner Feuerwehrleute mit. Am Nachmittag kam die Radler-Truppe am Feuerwehrhaus Eggesin an. Die Idee der sportlichen Aktion kam den Brandenburger Feuerwehrleuten während der Corona-Krise, als sämtliche Freizeitaktivitäten wegfielen und sie nur noch Fahrradfahren konnten. Das Spendengeld in Höhe von 500 Euro kommt dem Hospiz in Eggesin zugutekommen.

Bildergalerie: Brandenburger Feuerwehrleute fahren mit Rädern nach MV

Von Christopher Niemann