Hammer

Feuerwehreinsatz in Hammer bei Torgelow: Am Donnerstagabend hat der Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl in der Mitte des Gebäudes bereits in Vollbrand, wie es von Einsatzleiter Detlef Berndt hieß.

Die Kameraden löschten das Feuer von mehreren Hausseiten und aus der Luft mit dem Torgelower Hubrettungsfahrzeug, eine Art Teleskopmast. Während des Einsatzes stürzte ein Feuerwehrmann und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Haus war verlassen

Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein rund 200 Jahre altes, einstöckiges und nicht mehr bewohntes Wohnhaus. Das Gebäude steht laut Aussage der Nachbarn bereits seit mehr als 20 Jahren leer. Hin und wieder wurde diese Ruine in der Vergangenheit durch Kinder und Jugendliche als Spielplatz genutzt.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei vermutet eine Brandstiftung. „Durch Hinzuführung einer bisher unbekannten Zündquelle wurde im Gebäudeinneren durch unbekannte Täter offensichtlich im Flurbereich ein Feuer entfacht“, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. „Dieses Feuer dehnte sich rasch auf den gesamten Gebäudekomplex aus.“

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Hammer, Torgelow, Jatznick und Ferdinandshof mit etwa 60 Kameraden. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Von Christopher Niemann/RND