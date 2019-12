Brandstiftung nicht ausgeschlossen: Auto brannte in Löcknitz

Löcknitz

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.40 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort in der Straße der Republik stand der Chrysler Town & Country bereits voll in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Löcknitz und Boock löschten den Brand. Ein weiteres Auto wurde durch die Hitze stark beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Brandstiftung wird von der Polizei nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Brandes machen können, Telefon: 03973/2200. Hinweise können auch bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet abgegeben werden.

Von RND/axl