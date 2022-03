Brennende Zigarette löst Wohnungsbrand in Vogelsang-Warsin aus

Ueckermünde

Am Freitagabend kam es in Vogelsang-Warsin (Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Offenbar wurde das Feuer versehentlich durch eine brennende Zigarette auf einem Sessel ausgelöst. Der 48-jähriger Mieter verließ daraufhin die Wohnung, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Bei seiner Rückkehr hätte der Mann das Feuer bemerkt, das sich nicht mehr durch eigene Versuche löschen ließ. Herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten anliegende Wohnungen.

Zur Galerie Am Samstagabend kam es in Vogelsang-Warsin zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Verletzt wurde durch Rauch und Feuer offenbar niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt aktuell die Brandursache.

Von RND