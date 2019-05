Torgelow

Ein Brief mit weißem Pulver, der an einen AfD-Kommunalpolitiker in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) geschickt wurde, beschäftigt den Staatsschutz der Polizei. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, rief der 21-jährige Empfänger am Mittwoch die Polizei. Der Umschlag samt Pulver wurde sichergestellt, ein Gefahrgutzug – wie in anderen Pulver-Fällen – wurde nicht alarmiert. Zunächst sollte geprüft werden, um was für eine Substanz es sich handelt und wer der Absender war.

